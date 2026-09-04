A qué hora es la pelea de Alan Chaves vs. Eridson García: cómo ver en vivo a la esperanza del boxeo argentino

Alan "Veneno" Chaves se presenta este viernes 4 de septiembre en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos ante el dominicano Eridson García y la transmisión tanto del combate como de la velada completa ya está confirmada. El argentino, esperanza del boxeo actual de nuestro país, se subirá al cuadrilátero pasadas las 22 para exponer su título latino ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y buscar el internacional de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Si consigue una victoria, se encaminará al sueño mundialista que no está lejos. Cuándo es y cómo ver la pelea en vivo.

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A qué hora y cuándo es la pelea de Chaves vs. Eridson García: hora, TV y cómo verla online

El boxeador argentino oriundo de San Miguel se enfrenta al nacido en República Dominicana este viernes 4 de septiembre en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. El combate en cuestión tendrá lugar cerca de las 23 horas y el argentino pondrá en juego su cinturón latino ligero de la (OMB) e irá por el internacional de la FIB. La transmisión comenzará a las 21 horas de nuestro país a través de ESPN KnockOut (ESPN 4) y las plataformas Disney+ por medio de ESPN Premium además de DAZN, para la cual los usuarios tendrán que registrarse y abonar la versión Ultimate por un total de 27.500 pesos o la Standard por 14.000 pesos. En cuanto a los canales de cable: por Telecentro saldrá en el 1010, por Flow en el 105 y por DirecTV en el 1624.

Cómo llega Alan Chaves a la pelea ante Eridson García

El joven argentino se mantiene invicto con un total de 22 triunfos de los cuales 19 fueron por la vída del KO. Después de su victoria conseguida por dicha vía el pasado mes de abril ante Miguel Madueño en Las Vegas, ahora el nacido en San Miguel sabe que puede encaminarse al título del mundo si es que consigue una victoria. Por su parte, García lleva 23 éxitos (14 por KO) y dos derrotas, por lo que sin dudas será un rival difícil para el bonaerense que tiene contrato con la empresa Matchroom Boxing y OR Promotions.

Alan Chaves vs. Eridson García en Estados Unidos

Qué pasa si Alan Chaves le gana a Eridson García: la chance de ir por un título del mundo

El púgil argentino se verá las caras con el dominicano en Estados Unidos y puede acercarse a una inmejorable oportunidad para ser campeón del mundo. Actualmente, el oriundo de San Miguel es campeón latino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y en dicha entidad por la división ligero reina el estadounidense Abdullah Mason. De esta manera, es una de las alternativas posibles para ser rival si es que consigue un triunfo contra García.

Por otro lado, como también estará en juego el cinturón internacional de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), aparece el cetro mundialista como posibilidad para más adelante. Raymond Muratalla cambió de categoría y lo dejó vacante en las últimas horas, por lo que el "Veneno" se puede encaminar a ir por él, como también por el de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), que tampoco tiene dueño. En el caso de la faja del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el que lo posee es el mexicano William Zepeda mientras el interino es el cubano Jadier Herrera, quienes en un futuro se pueden cruzar con Chaves.