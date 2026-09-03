¿Hay revancha? El Chino Maidana lo humilló en el ring, se reencontraron y le ganó en una insólita competencia

Marcos "Chino" Maidana sigue vigente en el mundo del boxeo más allá de que no se sube al ring desde su última presentación el 13 de septiembre del 2013 contra Floyd Mayweather Jr. en Las Vegas. En esta ocasión, no se reencontró con el estadounidense sino con otro rival al que humilló arriba del cuadrilátero y contra el que ganó para consagrarse campeón del mundo de los welter. Se trata de Adrien Broner, quien en esta ocasión volvió a caer en las manos del oriundo de Margarita pero en una insólita competencia.

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El nacido en Cincinatti, cuya carrera no fue la misma después de burlarse y perder con el santafesino en las tarjetas -fallo unánime- tiene su propio canal de stream en Kick y su invitado en esta ocasión fue Maidana. El hoy líder de Chino Maidana Promociones no dudó en estar y hasta subirse al cuadrilátero sólo para demostrar que está activo más allá de los años sin pelear. En el caso de Broner, no combate hace dos años y tuvo problemas con el alcohol, aunque no descarta una posible revancha.

La insólita competencia en la que Maidana le volvió a ganar a Broner

En una "competencia de bebidas", el oriundo de Margarita volvió a ganarle al estadounidense, pero no fue lo único que sucedió en la jornada. Minutos más tarde, hubo videollamada con Mayweather y el "Chino" le recordó que tiene su diente, de aquel enfrentamiento del 3 de mayo del 2014 que el argentino mereció ganar. También se habló de una revancha entre Broner y Maidana, sobre lo que el oriundo de Cincinatti deslizó que la está esperando y que se podría retirar después de dicho definitivamente cruce.

El día que el Chino Maidana humilló a Broner en Texas

El 14 de diciembre de 2013 las burlas previas a la pelea de Adrien Broner frente al oriundo de Margarita quedaron en la nada. El estadounidense se creyó más que el argentino y este último le dio una paliza en el cuadrilátero -cayó en el segundo y en el octavo round- que luego se vio reflejada en las tarjetas.

Esa noche en su tierra, las tarjetas vieron ganador a Maidana con una importante diferencia (115-110; 117-109 y 116-109) y el hoy promotor se consagró campeón mundial welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El hecho marcó un antes y un después no sólo porque el "Chino" ganó "de visitante" y por puntos en fallo unánime -lo cual nunca es fácil por los fallos localistas-, sino porque luego tuvo la posibilidad de enfrentar a Mayweather.

Marcos "Chino" Maidana contra Adrien Broner en 2013

Como la carrera del santafesino dio un salto gigante, con Adrien Broner sucedió todo lo contrario y nunca más fue el mismo. Si bien volvió a ser campeón mundial al poco tiempo, lo cierto es que incursionó en otra categoría y en los cruces con púgiles de más renombre no pudo brillar. El caso puntual es el de sus últimas derrotas en el profesionalismo, la cual tuvo lugar en enero de 2019 ante Manny Pacquiao en Las Vegas y luego en su regreso en 2024 cuando perdió ante Blair Cobbs.