Alan Chaves, la joven figura del boxeo argentino que pelea este viernes y puede acercarse al título del mundo

Alan Chaves es sin dudas una de las grandes figuras del boxeo argentino actualmente. El joven oriundo de San Miguel, de familia de boxeadores, se vuelve a subir al ring este viernes 4 de septiembre para enfrentarse al dominicano Eridson García en un combate que puede acercarlo a la chance del título mundial que ya merece. En principio, el "Veneno" expondrá su cetro latino ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y buscará un nuevo KO.

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Su contundente victoria por dicha vía contra Miguel Madueno en Las Vegas abril le siguió abriendo puertas en Estados Unidos y más aún con la firma previa con la prestigiosa promotora internacional Matchroom Boxing. Si bien el sobrino de DIego "Joya" Chaves es parte de OR Promotions -la empresa de Osvaldo Rivero en nuestro país-, está vinculado también al organismo presidido por el inglés Eddie Hearn. Este detalle puede posicionarlo aún mejor para cumplir ese sueño pendiente para el que puede dar un nuevo paso en Nueva Jersey.

Alan "Veneno" Chaves va por la pelea que puede acercarlo al título del mundo

El duelo ante Eridson García tendrá lugar este viernes 4 de septiembre en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. El mismo será a 10 asaltos y el título latino ligero de la OMB que hoy posee el argentino estará en juego. En cuanto al "Veneno", posee un récord invicto de 22 triunfos (19 por KO), no perdió y no tiene empates. El dominicano radicado en Estados Unidos, por su parte, tiene 23 victorias (14 KO) y dos caídas.

Hasta el momento, el campeón vigente de la división mencionada por la Organización Mundial de Boxeo (OMB) es el estadounidense Abdullah Mason, por lo que podría ser el próximo rival a vencer. Por la Federación Internacional de Boxeo (FIB) aparece su compatriota Raymond Muratalla, mientras que por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el mexicano William Zepeda (campeón regular) y el cubano Jadier Herrera (interino). Por último, por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) el cinturón está vacante.

Cuándo es la pelea de boxeo Alan "Veneno" Chaves vs. Eridson García: hora, TV y cómo verla online

El boxeador argentino oriundo de San Miguel se enfrenta al nacido en República Dominicana este viernes 4 de septiembre en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. El combate en cuestión tendrá lugar cerca de las 23 horas y el argentino expondrá su cinturón latino ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). La transmisión estará a cargo de la plataforma DAZN, para la cual los usuarios tendrán que registrarse y abonar la versión Ultimate por un total de 19,99 dólares (mensual donde está incluida la velada) o la Standard por 9,99 dólares.

Alan Chaves vs. Eridson García en Estados Unidos

La carrera de "Veneno" Chaves, la joya del boxeo argentino que firmó con Matchroom Boxing

El púgil que se mantiene invicto comenzó su carrera profesional en febrero del 2021 con un triunfo contundente por la vía rápida en el primer asalto contra Diego Carrera en el Complejo Multifunción de Pérez, Santa Fe. Con este resultado mostró su potencial y lo mantuvo en casi todos sus posteriores compromisos. En el combate n°11 le ganó al venezolano Keine Montenegro en el segundo round quedándose con el cetro mundial juvenil ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Si bien no es el cinturón regular, sí fue importante para su carrera y lo defendió en cuatro oportunidades todas ganadas por KO. En julio del 2024 obtuvo el cinturón latino de la mencionada entidad en la FAB en uno de los duelos más importantes de su recorrido hasta el momento.

El sudafricano Xolisani Ndongeni pisó el entarimado de Castro Barros 75 para pelear con el argentino y este último se impuso por puntos en decisión unánime. De ahí en más expuso en cuatro oportunidades dicha corona, de las cuales tres fueron en 2025 perfilándose para un 2026 que comenzó con un KO espectacular contra Miguel Madueno en Las Vegas y puede extender en Nueva Jersey contra Eridson García.