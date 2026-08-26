Marcos "Chino" Maidana sigue siendo sin dudas una reconocida leyenda dentro del boxeo argentino que desde hace años sigue ligado al deporte que lo vio triunfar en las grandes ligas. El nacido en Margarita, provincia de Santa Fe, pasó de ser una joya a un histórico con el paso del tiempo, pero ahora es promotor de manera oficial. El plan, por supuesto, es que la disciplina resurja con él en el nuevo rol que cumple meses después de sufrir un verdadero golpazo.

En agosto del 2025 murió Gustavo "Pileta" Maidana, primo del "Chino", quien se encargaba de todas las gestiones de Chino Maidana Promotions. Dicho organismo que en un principio fue manejado por Jorge "Acero" Cali pasó a manos del familiar del exboxeador. Sin embargo, su inesperado deceso en plena preparación de Fernando "Puma" Martínez para pelear en Arabia Saudita vs. Jesse "Bam" Rodríguez, golpeó de lleno a todos y ahora Marcos Maidana tomó las riendas para un nuevo camino que lo tiene como cara principal.

Marcos "Chino" Maidana, de reinventarse en el boxeo y de ser leyenda a promotor

Hoy el "Chino" es el promotor de Chino Maidana Promociones, la misma empresa con un nombre diferente que cambió tras el fallecimiento de "Pileta". La familia modificó sólo ese aspecto pero no pierde de vista el objetivo que es hacer crecer aún más el boxeo argentino. Hasta hace meses contaban con Fernando "Puma" Martínez como la máxima estrella y hoy en día no es certero qué será de su carrera, pero es posible que siga ligado para cuando vuelva a combatir.

Mientras tanto, el referente santafesino ya organizó dos veladas en el país y va por una tercera en los próximos días. El excampeón del mundo que estuvo a nada de vencer a Floyd Mayweather Jr. y consiguió varios triunfos memorables no negocia que sus parientes no estén y lo dejó en claro. Tal es así que su prima Mariana Gómez Maidana es quien se hizo cargo de las tareas de su hermano fallecido, además de la tarea de Antonela María Obreja, mánager trabaja con ellos.

La velada organizada por la promotora de Marcos "Chino" Maidana

El Chino Maidana es oficialmente promotor y va por su sueño de renovar el boxeo argentino

Lo cierto es que el exboxeador ya tiene su licencia para trabajar como promotor y mánager, lo cual sin dudas le otorga un prestigio especial a Chino Maidana Promociones. El nacido en Margarita ahora puede ser el representante de los y las púgiles que quieran estar en su promotora de ahora en más. Con el nombre del "Chino", es probable que a los jóvenes que confíen en la empresa tengan la oportunidad de seguir sus pasos en un futuro y él puede ser una pieza fundamental para que lo logren.

La velada organizada por Chino Maidana Promociones

Este sábado 28 de agosto en el Bragado Club y Biblioteca Pública de la mencionada ciudad, se llevará a cabo una jornada boxística que contará con dos combates profesionales, entre los que hay uno por título. Marcos "Chino" Maidana, acompañado de su prima Mariana y Antonela Obreja, está al frente de este evento, el cual será el tecero en lo que va del año por parte de la empresa que le dio lugar a diferentes protagonistas como lo serán los cuatro de ambos duelos: