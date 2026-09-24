A qué hora empieza la venta de entradas para ver a Messi en la Selección Argentina vs. Benín: precios para su despedida

La selección argentina se enfrentará ante Benín en el partido de despedida de Lionel Messi. (Crédito de foto: Getty Images)

La Selección Argentina se prepara para vivir una jornada histórica y cargada de emotividad. El próximo martes 6 de octubre de 2026 con el horario a confirmar, el Estadio Monumental de la Ciudad de Buenos Aires será el escenario donde Lionel Messi vestirá por última vez la camiseta celeste y blanca ante el público argentino. En un encuentro amistoso frente a la selección de Benín, el capitán argentino recibirá el homenaje de despedida tras una carrera inolvidable defendiendo los colores nacionales.

{{{htmlAmp}}}

Dónde comprar las entradas para la despedida de Messi, horario de venta y precios

La venta de los tickets se llevará a cabo de manera virtual a través de la plataforma Deportick. Luego de una reprogramación informada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la venta oficial comenzará este jueves 24 de septiembre de 2026 a las 18 horas de Argentina.

Para adquirir las localidades es requisito indispensable registrarse previamente con usuario y contraseña en el sitio web. Una vez efectuada la compra digital, cada espectador deberá retirar de forma presencial su ticket físico en las boleterías del estadio en las fechas que confirmará la organización.

Los precios varían según las localidades: Popular a $90.000, Menor a Popular (3 a 10 años) a $29.000, Platea Alta Sívori y Centenario a $180.000, Platea Media Sívori y Centenario a $320.000, Platea Alta San Martín y Belgrano a $320.000, Platea Baja San Martín y Belgrano a $450.000, y Platea Media San Martín y Belgrano a $480.000

Selección de Benín contra la selección de Egipto. (Crédito de foto: AP)

¿Es el partido ante Benín el último de Messi?

El itinerario de la selección argentina de fútbol en esta ventana de fechas FIFA está cerrado con un triplete de amistosos que se jugarán en el territorio nacional:

Argentina vs. Bolivia: miércoles 30 de septiembre (Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba). Argentina vs. Burkina Faso: sábado 3 de octubre (Estadio Monumental, Buenos Aires). Argentina vs. Benín: martes 6 de octubre (Estadio Monumental, Buenos Aires).

Si bien Messi figura en la nómina oficial de convocados elaborada por Lionel Scaloni para la gira, no jugará ni contra Bolivia ni contra Burkina Faso. La razón radica en una sanción disciplinaria dispuesta por la FIFA a la AFA, que exige reducir al 50% la capacidad de los estadios en los dos primeros partidos.

Para garantizar que el astro rosarino reciba el homenaje con las tribunas repletas a su máxima capacidad, la AFA dispuso que Leo juegue únicamente el compromiso ante Benín del 6 de octubre. Por lo tanto, el choque ante la selección africana será de manera definitiva el último partido de Lionel Messi con la selección argentina, marcando el broche de oro de su extraordinaria trayectoria internacional.