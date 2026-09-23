No es todo Selección: Licha Martínez lanzó su propia capsula con una marca de ropa internacional

Lisandro "Licha" Martínez apostó por un proyecto fuera del fútbol y lanzó su propia cápsula junto a Crunchyroll, la plataforma de streaming especializada en anime. Se trata de una colección limitada denominada "The Butcher" (el carnicero) que combina lo urbano con las animaciones japonesas, sin perder la esencia del futbolista y su pasión por el deporte.

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Así es la cápsula de Licha Martínez para Cruchyroll

El lanzamiento de esta edición combina dos universos que forman parte de la personalidad del defensor argentino: el fútbol y el anime. Denominada The Butcher, por el apodo que le pusieron los hinchas ingleses por su agresividad defensiva en la cancha, la colección cuenta con referencias visuales sobre los inicios del entrerriano en las inferiores de Newell's Old Boys hasta la actualidad en el Manchester United.

Así, cada prenda cuenta con ilustraciones, estilo manga, que reinterpretan momentos claves de la carrera del futbolista y proponen una versión heróica de él. Además, los diseños destacan algunos de sus rasgos y la conexión con los fanáticos del United. Desde la marca explicaron que el objetivo fue unir las dos pasiones del defensor argentino, que, si bien parecen muy lejanos, cuentan con valores compartidos como la disciplina, la competitividad y la superación personal.

La cápsula cuenta con remeras, buzos, bufandas y hasta medias

Entre las seis prendas principales de estilo urbano de la colección se encuentran:

The Butcher T-shirt (remera).

Licha T-shirt (remera).

The Butcher Hoodie (buzo con capucha).

Licha Crewneck Sweatshirt (buzo cuello redondo).

Crew Socks (medias).

The Butcher Scarf (bufanda).

¿A dónde se puede comprar la edición limitada de The Butcher?

La colección de ropa de Licha Martínez está disponible solamente en la tienda oficial de Crunchyroll, pero hacen envíos a diferentes partes del mundo. Ya que la edición no está pensada solo para los fanáticos del Manchester, sino también para los hinchas argentinos. Los precios varían de acuerdo al ítem; las remeras rondan los 50 dólares, mientras que las hoodies tienen un valor de 90 dólares y las bufandas de 35 dólares.