La historia de Colapinto en Azerbaiyán: batacazo con Williams, decepción con Alpine y puntos posibles en 2026

La historia de Franco Colapinto en el autódromo de Bakú, Azerbaiyán.

Franco Colapinto tiene todo listo para afrontar el tercer Gran Premio de Azerbaiyán en su historia, ya que se trata de un circuito callejero de Bakú en el que el piloto argentino no había corrido nunca hasta su llegada a la Fórmula 1. El pilarense de 23 años debutó allí y logró un batacazo con el Williams en el 2024, cuando terminó octavo y sumó sus primeros cuatro puntos en la máxima categoría del automovilismo mundial.

{{{htmlAmp}}}

Sin embargo, en la temporada siguiente llegó la decepción con el Alpine, cuando culminó 19° y anteúltimo en el 2025. Por lo tanto, esta tercera presentación podría significar una revancha para "Fran", que tiene una confianza plena para volver a terminar en el top 10 por las mejoras notorias que exhibió el monoplaza rosa desde que se estrenaron las actualizaciones mecánicas.

¿Cómo le fue a Franco Colapinto en sus anteriores GP de Azerbaiyán?

Con un Williams demasiado irregular y al que le costaba mucho sumar puntos en el 2024, el bonaerense ya arrancó bien desde la qualy del viernes. De hecho, se metió en la Q3 por primera vez en su carrera en la Fórmula 1 y clasificó noveno, incluso por delante de su entonces compañero de equipo Alexander Albon. Los registros de "Colapa" fueron muy competitivos y se trató del mejor participante entre los equipos de la segunda línea en el certamen.

En la final del domingo, Colapinto sorprendió a todos y acabó octavo, después de 51 vueltas a pleno en un trazado que no admite ni un segundo de distracción por la cercanía de los muros con la pista. La actuación fue histórica porque un argentino volvió a sumar puntos en la F1 después de 42 años, desde que Carlos "Lole" Reutemann lo había conseguido también a bordo de un Williams en Sudáfrica, en enero de 1982.

Ya como titular en Alpine en el 2025, la situación fue muy diferente y se trató de un fin de semana en general para el olvido para Colapinto en Azerbaiyán. Tanto el piloto argentino como el equipo sufrieron demasiado a un coche que no estaba a la altura, por lo que ya desde las prácticas libres del jueves fue todo caótico. De hecho, en el primer entrenamiento terminó 19° y anteúltimo, en la FP2 quedó 20° y en la FP3 cerró 15°.

En la clasificación, no solamente fue 16° sino que además dañó el auto. En su intento de vuelta rápida con los neumáticos medios, en un circuito traicionero en el que apenas disputaba su segunda competencia a los 22 años, Franco perdió el control tras una fuerte ráfaga de viento y sufrió un fuerte golpe contra el muro que lo dejó fuera en la Q1.

Tratar de sumar puntos en Bakú aparecía entonces prácticamente como una proeza y una utopía, por lo que el golpe de realidad fue durísimo al culminar 19°. Ahora, el pilarense irá por la revancha con Alpine en este particular trazado casi sin espacios, con torres y hasta un castillo alrededor del asfalto.

Colapinto terminó 19° con Alpine en el GP de Azerbaiyán 2025.

¿Por qué Colapinto nunca había corrido en Bakú antes de la F1?

Durante sus dos temporadas en la Fórmula 3 (2022 y 2023), Azerbaiyán no figuró en el calendario de la categoría. Ya en el 2024, cuando el argentino estaba en la F2, la pista asiática sí figuró en el fixture pero recién a mediados de septiembre. Para esa época, "Fran" ya había debutado con el Williams en "La Máxima" apenas dos semanas antes.

¿Qué mejoras tiene el auto de Alpine para pelear los puntos en Bakú?

La evolución fue notable en las últimas tres competencias, desde que debutaron las actualizaciones primero en el coche de Pierre Gasly en Países Bajos (fue 10°). Luego fue el turno de disfrutar del nuevo desarrollo también para Colapinto en Italia (fue 9°, con Gasly 7°) y España (Franco 7°). La acumulación de unidades entre ambos corredores colocan a la escudería francesa por ahora en la sexta posición en la Copa de Constructores, a apenas nueve puntos del quinto equipo Racing Bulls.

Las mejoras más trascendentes en el funcionamiento del auto rosa fueron las siguientes:

Nuevo fondo plano: una geometría totalmente revisada para maximizar el agarre y la eficiencia del monoplaza.

una geometría totalmente revisada para maximizar el agarre y la eficiencia del monoplaza. Sección central del suelo: los elementos modificados para ordenar el aire y dirigirlo eficientemente hacia atrás.

los elementos modificados para ordenar el aire y dirigirlo eficientemente hacia atrás. Borde del suelo (laterales): los perfiles rediseñados en los extremos laterales del piso para aumentar la carga vertical sin comprometer la velocidad máxima.

los perfiles rediseñados en los extremos laterales del piso para aumentar la carga vertical sin comprometer la velocidad máxima. Difusor trasero: el rediseño geométrico completo que aprovecha mejor la salida del flujo del piso para otorgar más tracción atrás.

el rediseño geométrico completo que aprovecha mejor la salida del flujo del piso para otorgar más tracción atrás. Pontones y cintura trasera: la carrocería moldeada alrededor de los sidepods y la zona de la "botella de Coca-Cola" para limpiar el paso del aire hacia el alerón posterior.

la carrocería moldeada alrededor de los sidepods y la zona de la "botella de Coca-Cola" para limpiar el paso del aire hacia el alerón posterior. Wakeboards divididos: los deflectores e interconectores aerodinámicos ubicados detrás de las ruedas delanteras pasaron a tener un diseño mucho más fraccionado.

los deflectores e interconectores aerodinámicos ubicados detrás de las ruedas delanteras pasaron a tener un diseño mucho más fraccionado. Cubierta del motor ("aleta de tiburón"): las modificaciones de menor escala en el perfil estabilizador superior del vehículo.

las modificaciones de menor escala en el perfil estabilizador superior del vehículo. Tomas de refrigeración: los ajustes internos orientados a ventilar los componentes mecánicos de la unidad de potencia de manera óptima tras los cambios externos.

La historia de Franco Colapinto en el autódromo de Bakú, Azerbaiyán.

Los días y horarios para seguir a Colapinto en Azerbaiyán

La actividad será entre el jueves 24 y sábado 26 de septiembre por la 15° fecha del calendario. A continuación, los días y horarios: