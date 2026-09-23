Franco Colapinto corre tres carreras seguidas en la F1: cuáles son, fechas y horarios

La Fórmula 1 entra en una etapa intensa de su calendario y Franco Colapinto tendrá poco tiempo para descansar. El piloto argentino de Alpine deberá disputar tres competencias prácticamente sin pausa entre finales de septiembre y comienzos de octubre. La primera parada será el Gran Premio de Azerbaiyán, que tendrá una particularidad: la carrera se realizará el sábado 26 de septiembre, en lugar del tradicional domingo.

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La competencia en el circuito callejero de Bakú comenzará a las 8 de la mañana de Argentina. El cambio de día está relacionado con el Día de la Memoria que se conmemora en Azerbaiyán el domingo 27. El cronograma obliga a adelantar toda la actividad: las prácticas comenzarán el jueves 24 y la clasificación se disputará el viernes 25.

Tras Bakú, toca Baréin para Colapinto: la segunda carrera será de madrugada

Una vez terminada esa carrera, Colapinto y todo el paddock tendrán que trasladarse rápidamente hacia Malasia. El siguiente compromiso será especialmente particular. El denominado Gran Premio de Baréin se correrá excepcionalmente en el circuito de Sepang, Malasia, después de que la Fórmula 1 y la FIA acordaran trasladar allí la competencia.

La actividad se desarrollará del 2 al 4 de octubre, apenas una semana después de Bakú. La carrera será el domingo 4 de octubre a las 4 de la mañana de Argentina, debido a la importante diferencia horaria con Kuala Lumpur. Será además el regreso de la Fórmula 1 a Sepang, un escenario que recibió regularmente a la categoría entre 1999 y 2017.

Singapur completa las tres consecutivas

No habrá descanso después de Malasia. La tercera carrera consecutiva de Colapinto será el Gran Premio de Singapur, previsto para el fin de semana del 9 al 11 de octubre. La competencia principal comenzará el domingo 11 a las 9 de la mañana de Argentina.

Pero el desafío será todavía mayor porque Singapur tendrá formato Sprint. Esto significa que el viernes habrá una única práctica y clasificación Sprint, mientras que el sábado se disputarán la Sprint y la clasificación para el Gran Premio.

De esta manera, las tres carreras de Franco Colapinto serán:

GP de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre, 8 horas de Argentina .

sábado 26 de septiembre, . GP de Bahréin en Malasia: domingo 4 de octubre, 4 de Argentina .

domingo 4 de octubre, . GP de Singapur: domingo 11 de octubre, 9 de Argentina.

Serán tres carreras en apenas 16 días, contando desde la competencia de Bakú hasta la de Marina Bay. Además del esfuerzo deportivo, la seguidilla implica un enorme desafío logístico. Equipos, pilotos y cientos de integrantes del campeonato deberán viajar desde Azerbaiyán hasta Malasia y posteriormente a Singapur, transportando monoplazas y toneladas de equipamiento.

Para Colapinto, será uno de los períodos más intensos del año: tres circuitos muy diferentes, tres fines de semana consecutivos y prácticamente ningún margen para detenerse entre una carrera y la siguiente.