Un hincha de Bangladesh llegó a Buenos Aires solamente para ver a Lionel Messi en vivo en el estadio Monumental, en su despedida de la Selección Argentina. Durante la charla con El Destape en las afueras de la cancha de River Plate, el hombre destacó que arribó a Sudamérica desde tan lejos para poder seguir de cerca a su gran ídolo en la última función en su tierra natal.

{{{htmlAmp}}}

"Soy de Bangladesh y vine a Argentina sólo por Messi. Estoy muy emocionado por este partido porque quiero ver... Voy a ver a Messi en vivo. Estoy muy, muy emocionado", dijo ante la consulta del periodista Manuel Giles. "Y, sabes, toda la gente de Bangladesh, como el 80% de la gente, ama a Argentina y a Messi", se deshizo en elogios.

Incluso, el hombre bangladesí aseveró: "Sabes, toda mi generación, mi padre, mi abuelo, el abuelo de mi abuelo, a todos nos encanta Argentina y Messi, (Diego) Maradona...". Entre risas, declaró: "Es como... ¡Es como si mi casa fuera Argentina! ¡Mi casa es como Argentina!".

A la hora de mostrarle la bandera de su Bangladesh a la cámara, lo hizo sin inconvientes, aunque rápidamente gritó al mismo tiempo para terminar: "¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina, vamos Messi! ¡Messi, Messi, Messi! ¡Levántense! ¡Te amo, Messi! ¡Te amo, Messi (en idioma bengalí)! ¡Te amo desde Bangladesh!".

¿Por qué Bangladesh apoya a Argentina?

En diciembre del 2022, el joven bangladesí Tamjidul Hoque, de apenas 22 años, que estudia Derecho y escribe en la revista juvenil de Chattagram, de la empresa Daily Star, y relató que el inicio del amor se inició en la década del '80.

"Hay muchas teorías sobre por qué los bangladesíes apoyan a la Argentina. Muchos afirman que apoyamos a la Argentina por Maradona o Messi o por cómo la Argentina venció a Inglaterra en 1986. Personalmente, creo que si quieres saber por qué los bangladesíes aman tanto a la Argentina, tienes que mirar la historia de Bangladesh", contó con mucha amabilidad y entusiasmo.

El amor es por la pelota, como otros aman a Brasil y Neymar, por las gambetas de Diego y las de Lionel Messi -en el 2011 se jugó un amistoso contra Nigeria en Bangladesh y marcó-. No hay tanto misterio, ni ideología de por medio. El mismo amor por la pelota lo tienen por el tigre de bengala y el arroz y el pescado, su plato típico de un país con más de 700 ríos y numerosos canales que recorren su geografía.

"Maradona nos tocó el corazón y Messi ganó más corazones. En los años 80, Bangladesh todavía estaba en desarrollo y la televisión en color comenzó a ser más popular. Así, la gente de todo el país pudo ver el Mundial 86. Ese fue el año en que los bangladesíes experimentaron la brillantez futbolística de la Argentina y nos enamoramos de inmediato", relató en la charla con Télam.

La sorpresa de Tamjidul Hoque es la de muchos coterráneos, están felices por el presente de la Scaloneta pero también porque se volvieron "visibles" en la Argentina. "Notaron que estamos ahí, ahora abrirán una embajada", valoró, en relación al anuncio de la Cancillería acerca de la reapertura en los próximos meses tras casi 45 años.

Las redes sociales, los medios y la conexión acortaron la distancia de 17.000 kilómetros que separan Buenos Aires de Daca, la capital de Bangladesh, y en un pacto de cofradía se abrieron páginas de Facebook en la Argentina para apoyar a la Selección de cricket de ellos, donde son verdaderamente fuertes y hace una semana superaron en dos ocasiones a la India.

"Somos muy conscientes de que la gente de la Argentina se ha fijado en nosotros, los medios lo han cubierto y también lo podemos ver en las redes sociales. También sabemos que la gente de la Argentina abrió un grupo de Facebook para apoyar al equipo nacional de cricket de Bangladesh, a pesar de no saber nada sobre cricket, he visto a un argentino tatuarse la bandera de Bangladesh en su brazo", resaltó sobre el ida y vuelta.

"Este es un tipo de amistad que pocas veces se ve y es muy especial", comentó. Las camisetas de la Argentina se multiplican en los diferentes modelos que llegan y se fabrican en el país asiático, y poco importa que los partidos comiencen, como con Croacia o Países Bajos, a la 1 de la mañana, porque la gente "sale igual a las calles".

La locura escaló con el paso de los partidos, hablaron los propios protagonistas, como Lionel Scaloni en una conferencia de prensa, y hasta llegaron los planteos celosos de los fanáticos indios, que también se confiesan hinchas de la Argentina.

Y el amor está para todos, aunque desde Bangladesh (que en bengalí significa "país de Bengala") disfrutan de ser el centro, al menos esta vez les toca estar por encima del gigante vecino. "La mayoría de la gente aquí ve los partidos en casa y sale después de que la Argentina gana, pero hay una gran cantidad de personas que asisten a las funciones públicas. Somos muy apasionados por la Argentina y queremos compartir esa pasión entre nosotros al ver los juegos con otras personas también", cerró este joven e ilusionado Tamjidul Hoque, que podría tranquilamente haber nacido en cualquier punto de la Argentina pero la vida lo puso en Chittagong, la segunda ciudad en importancia.

Las estadísticas de Messi en la Selección Argentina

207 partidos desde 2005.

125 goles.

68 asistencias.

9 amonestaciones.

2 expulsiones.

4 títulos.

Un hincha de Bangladesh llegó a Argentina para ver la despedida de Messi.

Los 20 campeones del mundo presentes en la despedida de Messi

Emiliano "Dibu" Martínez. Gerónimo Rulli. Gonzalo Montiel. Cristian "Cuti" Romero. Germán Pezzella. Nicolás Otamendi. Lisandro Martínez. Nicolás Tagliafico. Marcos Acuña. Leandro Paredes. Rodrigo De Paul. Giovani Lo Celso. Enzo Fernández. Exequiel Palacios. Alexis Mac Allister. Ángel Di María. Thiago Almada. Ángel Correa. Julián Alvarez. Lautaro Martínez.

Los 5 campeones del mundo ausentes en el homenaje a Messi

Las excepciones serán Alejandro "Papu" Gómez, Franco Armani, Nahuel Molina, Paulo Dybala y Guido Rodríguez.