Por qué Messi tiene camiseta especial en su despedida de Argentina

Una camiseta que se encuentra a la venta y que los hinchas la pueden adquirir para atesorar un recuerdo único.

Así como su primer partido fue en el contexto de un amistoso, Lionel Messi se despedirá de la Selección Argentina frente a Benín en un encuentro de características similares, pero en un estadio Monumental que estará repleto de gente. Lo particular de la velada es que los jugadores saldrán al campo de juego con una camiseta más que especial porque no se trata de la tradicional que el seleccionado hace uso en sus partidos.

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"Celebramos la grandeza con la camiseta de la Selección Argentina 26 Messi, un homenaje a la legendaria carrera de Lionel Messi. Combinando detalles de calidad con un estilo elegante, esta camiseta marca la diferencia", expresa Adidas en su página web para explicar el lanzamiento de la prenda. Una que no contará con el logo de las tres tiras, sino que será reemplazado por la M de Messi.

La camiseta será utilizada por única vez en la historia de la Selección Argentina

Por ende, la camiseta se utilizará en un solo partido y será contra el conjunto nacional de Benín por tratarse de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. Ya en la próxima ventana de partidos amistosos, la AFA estará representada por su tradicional camiseta, la que fue vista en acción en los partidos frente a Burkina Faso como también Bolivia.

En lo que respecta a la prenda a utilizar en el campo de juego, se desprende que dispone de varios detalles en dorado, el Sol de Mayo en el centro del pecho y, a diferencia de los tradicionales bastones, se decidió hacer una réplica de la bandera Argentina. Otros detalles disponibles son que tanto los nombres como los números de las camisetas estarán con un dorado que es similar al que aparece en el símbolo nacional argentino.

Los precios de la camiseta

A lo que se refiere precios, hay varias opciones dependiendo de lo que el hincha se encuentre dispuesto a gastar. La versión jugador encabeza el catálogo a $259,999, mientras que la variante jugador sin estampado numérico dispone de un valor de $229.999. En tanto que la edición hincha para hombres está a $159,999, la de mujer a $149,999 y la de niño a $149,999.

No hay colección completa si no se incluyen los pantalones, que disponen de dos variantes. El modelo de jugador, que es el que harán uso los futbolistas en la despedida de Lionel Messi, es uno que cuenta con un precio de $109.999, mientras que la versión convencional posee un precio de $79.999.