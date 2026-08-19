Habló Jadson Viera, nuevo DT de Independiente: su idea de juego, Lomónaco y elogios a Gallardo

Jadson VIera se convirtió en el nuevo DT de Independiente después de la desvinculación de Gustavo Quinteros por los malos resultados en los últimos partidos. El exjugador uruguayo nacido en Brasil habló este miércoles 19 de agosto en ESPN F90 acerca de su presente como flamante entrenador del "Rojo" de Avellaneda y habló de sus planes para con el equipo. Además, lanzó elogios a Marcelo Gallardo y se refirió a lo sucedido con Uruguay en el Mundial 2026.

Jadson Viera habló de todo tras su arribo como DT de Independiente

La idea de juego que buscará plasmar

Me gusta la posesión de la pelota, en mi paso por Nacional opté por ser más pragmático. Me adapto a la situación, trato de sacar lo mejor de cada jugador. Es lo que le transmití a la dirigencia y podemos hacerlo. Estamos en el día a día, puede haber algunas salidas, pero me encontré con un buen plantel, de mucha calidad, joven y de buenas características.

El triunfo del otro día fue importante. Nos toca trabajar, dar una idea y seguir. Hay puntos defensivos que podemos mejorar y vamos partido a partido, trabajando. Me han recibido muy bien y eso me pone contento.

Jadson Viera comenzó su ciclo como DT de Independiente

Las posibles salidas del plantel de Independiente en el mercado de pases

A Kevin Lomónaco lo tengo con posibilidad de jugar, esa es la verdad. Lo que puede pasar acá ya saben, puede haber una salida. Lo tengo contado para jugar. Hoy quizás está a un escaloncito más abajo de su nivel, pero está trabajando para volver. Hablando con él podemos mejorar algunas cosas más en cuanto a lo táctico.

Tenemos cuatro o cinco casos de los que pueden irse. Son jugadores importantes y los necesitamos, pero entendemos si tienen una salida. Sabía que estaban esas posibilidades pero no dudé en estar acá. Es un día a día que mañana puede cambiar todo.

Los elogios de Viera para Gallardo

Con el Muñeco fuimos compañeros en Nacional. Lo conocí en su primera experiencia como entrenador y su crecimiento fue extraordinario. Súper contento de su carrera, su virtud que tenía en el comienzo era entender lo que necesitaba el equipo, el grupo y lo supo potenciar.

El momento de Independiente en el que llega

Por cómo está el club en este momento de elecciones yo estoy convencido de estar acá. No quería generar algo a futuro. Me quiero quedar acá y les quiero dar tranquilidad. No le voy a reclamar absolutamente nada al club, que tengan la posibilidad de verme trabajar. Mi motivo es otro, es mostrar, trabajar junto con el plantel y la directiva. Vengo acá a trabajar. Todos estamos a prueba. Era un objetivo estar acá. Tengo un cuerpo técnico muy preparado. Pude demostrar lo que quiero, lo que pretendo para el club.

Todos tenemos un proceso. En los lugares que estuvimos con mi cuerpo técnico lo logramos. Lo único acá es ganar y encontré un plantel para eso. Tratamos de hacer un trabajo grupal pero también individual para ver cómo está cada uno. Dentro de la urgencia hoy es ganar. El tiempo nuestro es corto y estoy feliz de la vida de estar acá. Voy a buscar soluciones en todo. Sé a dónde vengo, sé de las salidas que puede haber pero no voy a buscar excusas.

La opinión sobre Uruguay en el Mundial 2026

Fue un Mundial que Uruguay no logró disfrutar, no sé sin con problemas, con dudas... Pero no fue un Mundial disfrutable para Uruguay.

Cuándo puede debutar Viera en Independiente

El equipo de Avellaneda enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza el próximo sábado 22 de agosto desde las 18.30 en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini buscando su cuarto triunfo en lo que va del campeonato y Viera ya está en condiciones de dirigir. Hasta el momento, el "Rojo" acumula tres victorias y dos derrotas ocupando así el tercer lugar de la Zona A detrás de Instituto (12) y Vélez (11).

Los números de Viera como DT