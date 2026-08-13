Este jueves, horas después de la dura eliminación en octavos de final de Copa Argentina frente a Atlético Tucumán por 4 a 0, Gustavo Quinteros dejó de ser director técnico de Independiente. La decisión, tomada por la dirigencia del club, profundizó una fuerte crisis futbolística que el 'Rojo' atraviesa en los últimos años: desde 2021, ya fueron doce los entrenadores que pasaron por el cargo.

Los cambios de DT, en consonancia con el complicado presente institucional del cuadro de Avellaneda, son ya una constante que en esta ocasión tuvo a Quinteros como víctima. En los últimos cinco años, apenas uno de los que pasaron por el puesto (Julio Vaccari) logró permanecer durante más de un año; el último en conseguirlo había sido Ariel Holan, campeón de la Copa Sudamericana en 2017, quien renunció a mediados de 2019.

Los 12 directores técnicos de Independiente en los últimos cinco años

Julio César Falcioni (dos ciclos: enero 2021 - diciembre 2021 y agosto 2022 - noviembre 2022)

En enero de 2021, Falcioni comenzó su segundo ciclo al frente del 'Rojo' después de la experiencia que tuvo en la temporada 2005-2006. Si bien logró realizar una buena campaña en la Liga Profesional y clasificar a la Copa Sudamericana, el club no le renovó su contrato, el cual finalizaba el 31 de diciembre.

Pocos menos de un año después, el 'Emperador' regresó a la institución tras la fallida experiencia de Eduardo Domínguez y los interinatos de Graf y Serrizuela. Este último paso duró apenas tres meses, ya que la llegada de Fabián Doman a la presidencia significó también su salida; en este período, dirigió 68 encuentros y tuvo un saldo de 28 victorias, 21 empates y 19 derrotas.

Eduardo Domínguez (enero 2022 - julio 2022)

Domínguez estuvo 29 partidos al frente de Independiente: su registro fue de 10 victorias, 9 empates y 10 derrotas, con un rendimiento del 44,82% de los puntos. En el plano internacional, condujo al equipo en la Copa Sudamericana 2022, certamen en el que, a pesar de lograr cuatro triunfos, terminó segundo en su grupo por detrás de Ceará y quedó eliminado en esa instancia. La derrota por 1 a 0 frente a Racing en el Clásico de Avellaneda fue el detonante de su rescisión.

Claudio Graf (julio 2022)

Sin Domínguez en el cargo, Graf, director técnico de la Reserva, se hizo cargo de forma interina del plantel de primera división. Sacó apenas un punto en los tres encuentros en los que estuvo en el cargo.

Juan José Serrizuela (julio 2022 - agosto 2022)

El ex futbolista de San Lorenzo y campeón en 2002 con el cuadro de Avellaneda, por entonces entrenador de la Cuarta, fue el elegido para dirigir ante Colón de Santa Fe mientras se cerraban detalles para el regreso de Falcioni para su tercer ciclo. Esa noche, de visitante, el 'Rojo' goleó por 3 a 0 con tantos de Damián Batallini, Leandro Fernández y Leandro Benegas.

Leandro Stillitano (enero 2023 - marzo 2023)

Apenas ocho partidos duró Stillitano, que venía de ser campeón con Colo-Colo en Chile como ayudante de Ariel Holan y que tenía en Independiente su primera experiencia como DT. A pesar de debutar con victoria frente a Talleres de Córdoba, acumuló cinco empates y dos derrotas en sus siguientes siete presentaciones; tras esta racha, la dirigencia decidió cortar su vínculo con el club.

Pedro Monzón (marzo 2023 - abril 2023)

'Moncho', al frente de la Reserva, se hizo cargo del primer equipo luego de la salida de Stillitano. En apenas cuatro partidos logró un único pero importante triunfo: venció a Ciudad de Bolívar para clasificar en la Copa Argentina.

Ricardo Zielinski (abril 2023 - agosto 2023)

La dirigencia eligió a Ricardo Zielinski como reemplazante de Leandro Stillitano para revertir el mal presente del 'Rojo', aunque sin éxito: el 'Ruso' consiguió apenas 22 puntos sobre 54 en juego y, al momento de su salida (cuatro meses después de asumir), el equipo estaba cerca de los puestos de descenso.

Carlos Tévez (agosto 2023 - mayo 2024)

En su segunda experiencia como entrenador, Tévez tuvo la difícil tarea de levantar a Independiente y alejarlo de los puestos de descenso, un objetivo que cumplió para finales de 2023. Si bien renovó su contrato por tres años más, un arranque irregular de año en 2024 comenzó a desgastarlo y en mayo tomó la decisión de dar un paso al costado: en 55 partidos, obtuvo 20 victorias, 20 empates y 15 derrotas.

Hugo Tocalli (mayo 2024 - junio 2024)

El reconocido entrenador de las categorías juveniles de la Selección Argentina asumió de forma interina y estuvo al frente del 'Rojo' durante tres partidos hasta la llegada de Julio Vaccari.

Julio Vaccari (junio 2024 - septiembre 2025)

Vaccari fue el entrenador que más regularidad logró durante este período: fue el primer DT desde Ariel Holan, quien renunció a mediados de 2019, en permanecer más de un año en el puesto y dirigir más de 50 partidos. Alcanzó los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, pero los incidentes entre hinchas del conjunto de Avellaneda y de Universidad de Chile provocaron la descalificación de la competencia. Esa situación, sumado al flojo arranque en el Torneo Clausura, fueron los causantes de su renuncia a mitad de semestre.

Vaccari fue el entrenador que más tiempo logró mantenerse en el cargo en Independiente después de la salida de Ariel Holan en mayo de 2019: 444 días.

Carlos Matheu (septiembre 2025)

Se hizo cargo del primer plantel durante un encuentro (empate por 1 a 1 frente a San Lorenzo) antes de la llegada de Gustavo Quinteros.

Gustavo Quinteros (septiembre 2025 - agosto 2026)

El DT que fue campeón de la Liga Profesional del fútbol argentino con Vélez en 2024 ya tenía un panorama negativo en el 'Rey de Copas', que para colmo padece un clima caldeado porque en diciembre próximo serán las elecciones presidenciales. Tras la eliminación por Copa Argentina ante Atlético Tucumán, la directiva liderada por Néstor Grindetti se reunió de manera urgente y extraordinaria durante la mañana y el mediodía de este jueves 13 de agosto en el predio de Villa Domínico en Avellaneda, y tomó la decisión de ponerle fin a su ciclo que duró poco menos de un año.