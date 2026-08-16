“Acuerdo en lo económico”: Independiente ya tiene DT para reemplazar a Quinteros

Una derrota por 4-0 en la Copa Argentina fue el detonante para que la dirigencia de Independiente decidiera ponerle punto final al ciclo de Gustavo Quinteros como entrenador del primer equipo. A las pocas horas del partido en Rosario, se conoció que hubo charlas más que avanzadas con un reemplazante y que ya existe un acuerdo en lo económico. Lo particular es que se trata de un nombre que los hinchas no esperaban y que consideran que no tiene la jerarquía necesaria para afrontar este duro momento.

“Jadson Viera es el nuevo entrenador de Independiente. Ayer se reunió con la comisión directiva, recorrió el predio y hay acuerdo en lo económico. Va a firmar en las próximas horas”, expresó el periodista César Luis Merlo. En lo que respecta a la carrera del entrenador, se puede apreciar que fue asistente del ‘Cacique’ Medina, actualmente en Estudiantes, y que también estuvo al frente de Boston River y Nacional de Uruguay.

Hay que recordar que la danza de nombres para reemplazar a Gustavo Quinteros expuso dos candidatos que los hinchas rápidamente descartaron en las redes sociales: Omar De Felippe y Rubén Darío Insúa. Luego se llegó a mencionar la posibilidad de realizarle una oferta a Luis Zubeldía, quien viene de quedar libre de Fluminense, pero el aspecto económico iba a ser un gran problema por resolver, mucho más cuando un sector intentó postular el nombre de Marcelo Gallardo.

Por otro lado, es importante destacar que la contratación de Jadson Viera contará con una cláusula bastante especial que el entrenador tuvo que aceptar para transformarse en el nuevo técnico de Independiente. Esto se debe a que se trata de un año electoral y la nueva comisión directiva podría decidir removerlo del cargo si considera que tiene otro entrenador en mente o que los resultados obtenidos no fueron los esperados durante su gestión.

Se estima que Viera asumirá este sábado como entrenador de Independiente y que durante la semana comenzará a trabajar con el plantel para conocer a los jugadores y pensar en lo que queda del campeonato. El objetivo es clasificar a los octavos de final, pero también sumar puntos que le permitan al club ingresar a una copa internacional, con el objetivo de generar ingresos en dólares por su participación.

¿Viera llega a Independiente con un refuerzo?

Los rumores señalan que Independiente se encuentra negociando la contratación de un delantero para darle a Jadson Viera una alternativa más que le permita planificar la zona de ataque. En este caso, el elegido es Ezequiel ‘Chimy’ Ávila, quien tiene el pase en su poder después de quedar libre tras no renovar su contrato con el Betis de España. Si bien sonó como posible refuerzo de Boca, lo cierto es que el jugador no llegó porque el ‘Vasco’ Arruabarrena decidió inclinarse por Enner Valencia.

Las negociaciones entre las partes se encuentran muy avanzadas, al punto de que el jugador podría ponerle la firma a su contrato en las próximas horas, después de someterse a la revisión médica. Se estima que tendría un vínculo por dos temporadas. Lo positivo para el club es que solamente deberá hacerse cargo de su salario y no tendrá que pagar una transferencia.