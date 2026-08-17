¿Chau Independiente? Un titular está a punto de ser vendido a Europa por 10 millones de dólares

Independiente está muy cerca de vender a un jugador que habitualmente es titular, en pleno mercado de pases del fútbol argentino. El club de Avellaneda sigue a pleno en este sentido, además de haber echado a Gustavo Quinteros como entrenador y haber contratado al uruguayo Jadson Viera en su lugar, a apenas cuatro meses de las nuevas elecciones presidenciales.

El futbolista que puede aportarle muchísimo dinero a las arcas del "Rojo" por estos días es nada menos que Maximiliano Gutiérrez, el extremo chileno de 22 años que se ha consolidado en la formación en los últimos meses a fuerza de rendimientos positivos. El hombre de la Selección de "La Roja" está a punto de ser vendido a Dynamo de Moscú de Rusia, a cambio de diez millones de dólares netos por el 100% del pase. El joven atacante trasandino firmaría allí un contrato por cuatro temporadas, más otra campaña opcional en base a su nivel.

Independiente incorporó a Gutiérrez a préstamo por un año sin cargo desde Huachipato de Chile, con una obligación de compra fijada en 2.000.000 de dólares por el 50% del pase. Dicho monto acordado comenzó a estipularse para ejecutarse en cuotas a partir de enero de 2027, por lo que al club aún se le adeuda esa cifra de la ficha original.

Maxi Gutiérrez, a un paso de irse de Independiente ahora

El "Rey de Copas" se quedaría, de concretarse la operación, sin un delantero muy importante por estos días. De esta manera, Viera se vería obligado a quitar a un hombre en la faceta ofensiva si es que elige modificar el esquema táctico de 4-2-3-1 que venía utilizando su antecesor Quinteros. Por lo tanto, lo más lógico sería pasar a un 4-3-3, con Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo desde el arranque.

Si bien la institución de Avellaneda acaba de cerrar a Ezequiel "Chimy" Ávila como refuerzo, el ex San Lorenzo se desempeña mejor como centrodelantero, por lo que podría reemplazar al paraguayo cuando no esté o apelar al "doble 9", en el caso de que el flamante director técnico apueste por un 4-4-2. Con el mercado de pases abierto hasta el próximo 2 de septiembre, la entidad presidida por Néstor Grindetti tendrá casi tres semanas más para ir por un extremo si así lo decidiera.

Maxi Gutiérrez podría irse de Independiente ahora.

Los números de Maxi Gutiérrez en Independiente

13 partidos oficiales.

879 minutos.

3 goles.

2 asistencias.

1 amonestación.

0 expulsiones.

0 títulos.

Las bajas de Independiente en este mercado de pases