Un grande del fútbol argentino le "roba" a Boca el refuerzo del Chimy Ávila

El delantero tiene un acuerdo de palabra y espera que el mismo se pase a los papeles para cerrar su fichaje.

El mercado de pases en el fútbol argentino se comporta de manera muy particular, debido a que está cerrado, pero Boca está a punto de perder a un jugador que tenía todo encaminado para ponerse su camiseta. Esto se debe a que otro grande se metió de lleno en las negociaciones, ofreció un mejor contrato y el Chimy Ávila no dudó ni un solo segundo en dar el visto bueno para ponerle la firma al vínculo.

“Luis Ezequiel Chimy Ávila, cerca de Independiente”, expresó el periodista Germán García Grova. Esto se debe a que el delantero se encuentra libre después de su paso por el Betis de España. Hace unos días había sonado como posible refuerzo de Rosario Central, pero no hubo un acuerdo entre lo ofrecido y lo pretendido, por lo que las negociaciones colapsaron.

“Principio de entendimiento por un contrato de 24 meses”, profundizó el periodista. Lo particular es que el atacante de 32 años había sonado como refuerzo para el ataque de Boca. Se trata de un jugador que puede desempeñarse como centrodelantero, pero que también cuenta con la versatilidad necesaria para moverse tanto por el sector izquierdo como por el derecho. Es por ello que se trata de un futbolista polifuncional en lo que respecta a sus características.

“Se vuelve enseguida”, expresaron desde Diario Olé hace unos días, cuando se conoció que Chimy Ávila sonaba como un claro candidato a reforzar el ataque de Boca. Esto se debe a que se encontraba en España esperando el llamado de algún club de Europa para extender un poco más su paso por el continente, pero ante la falta de ofertas comenzó a escuchar a los interesados en Argentina.

La historia muestra que Independiente avanzó de gran manera en las últimas horas y que un acuerdo de palabra no permite asegurar su incorporación, aunque representa un gran paso. Solo resta que lo acordado se vuelque en un contrato para que se produzca la firma. Algo que, en muchas oportunidades, puede provocar que las operaciones comiencen a frenarse o incluso se caigan de un día para el otro.

También es importante poner en contexto esta contratación, ya que se produce después de la salida de Gustavo Quinteros como entrenador del primer equipo de Independiente. El técnico, que exigía refuerzos, se fue antes de que llegara un nuevo delantero. Además, se debe sumar la posibilidad de que Gabriel Ávalos consiga un pretendiente en Paraguay.

Es que Olimpia se encuentra en condiciones de pagarle a Independiente unos 500.000 dólares por la ficha del delantero y, a su vez, dejar en el olvido una deuda de 1,2 millones de la misma divisa correspondiente al pase impago de Facundo Zabala. Algo que desde Avellaneda no ven con buenos ojos, porque la intención es concretar una venta que deje cierto ingreso para cancelar compromisos y afrontar la llegada de mejores nombres al equipo.