Gustavo Quinteros tambalea como DT de Independiente: reunión urgente con la dirigencia

Gustavo Quinteros tambalea seriamente por primera vez desde que asumió como entrenador de Independiente, después del papelón en la Copa Argentina 2026 y las tres derrotas consecutivas. El director técnico santafesino de 61 años no consiguió darle una identidad al equipo en estos casi once meses de trabajo y su continuidad pende de un hilo.

El DT que fue campeón de la Liga Profesional del fútbol argentino con Vélez en 2024 tiene un panorama negativo en el "Rey de Copas", que para colmo padece un clima caldeado porque en diciembre próximo serán las elecciones presidenciales. La realidad es que la dirigencia liderada por Néstor Grindetti se reunirá de manera urgente y extraordinaria con el estratega durante la mañana o el mediodía de este jueves 13 de agosto en las instalaciones de la entidad de Avellaneda.

La continuidad de Quinteros pende de un hilo en Independiente

De acuerdo con la información del periodista partidario Nelson Lafit, desde la cúpula del "Rojo" pretenden que el entrenador "renuncie o sino lo van a echar, pero tendrán que acordar lo económico". Al mismo tiempo, aclaró que el DT está firme en querer cumplir el contrato hasta el 31 de diciembre. No obstante, no sería un gran problema para la Comisión Directiva abonarle al santafesino los cuatro meses y medio que le quedan del convenio.

"Soy responsable de lo que me toca, no de todo, no me trajeron refuerzos...", disparó el ex Vélez en la conferencia de prensa posterior a la caída por 4-0 contra Atlético Tucumán, por los octavos de final de la Copa Argentina en Rosario. El conjunto dirigido por Julio César Falcioni bailó al "Diablo" en el estadio de Newell´s luego de los 30 minutos del primer tiempo, cuando Santiago Montiel falló el penal.

El Independiente de Quinteros acumula tres derrotas seguidas.

Clima caliente en Independiente y elecciones inminentes

Se avecinan los comicios presidenciales en la institución de Avellaneda y el futuro es incierto. Es que, a cuatro meses de un evento fundamental para el club, todavía no están definidos los candidatos del oficialismo ni de la oposición. Por ahora, se estima que Daniel Seoane sería el elegido por la actual gestión, mientras que Luciano Nakis, Gastón Gaudio, Fabio Fernández y Andrés Ducatenzeiler se perfilan para competir también, a la espera de la presentación de las listas oficiales.

Las estadísticas de Quinteros en Independiente