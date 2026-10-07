El guiño de la Fórmula 1 sobre la posible incorporación de África al calendario: “Pronto”

Desde hace un tiempo, la Fórmula 1 se encuentra en la búsqueda de expandir sus horizontes y sumar nuevos destinos al calendario, algo que se apreció con la incorporación de las citas en Miami y Las Vegas. En este sentido, uno de los rumores que tomaron fuerza este año fue la posibilidad de que África sume una fecha a la competencia, algo que David Coulthard advirtió que está a punto de anunciarse.

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En el podcast Up To Speed, el expiloto de Red Bull se refirió a lo que fue el regreso de Malasia a la máxima categoría como sede alternativa del GP de Baréin y recordó los circuitos que volverán el próximo año. Y es que la F1 2027 tendrá el regreso de los GPs de Portugal y Turquía, lo que deja poco espacio para una posible repetición en Sepang, a lo que se suman los rumores sobre el arribo de una fecha en África.

“Portimão lleva ya un par de años. Es un circuito fantástico para los pilotos. Fuimos allí, creo, en plena pandemia, así que no tuvimos problemas con los espectadores. Tenemos curiosidad por saber cuánta gente acudirá”, comenzó el analista. Acto seguido, el británico resaltó que escuchó que el anuncio sobre una cita en el continente africano está al caer, aunque no se animó a nombrar un destino específico.

“He oído rumores de que pronto habrá un anuncio sobre África. Así que vamos a ir a África”, advirtió Coulthard. En este sentido, se sabe que Sudáfrica estuvo en negociaciones con la F1 desde principio de año para volver a tener una fecha después de la última carrera disputada en 1993 con la victoria de Alain Prost en Kyalami, pero lo cierto es que Stefano Domenicali también tiene otras alternativas en la baraja.

“Creo que lo que puedo decir es que las negociaciones están avanzando muy bien en África. El año que viene volveremos a Portugal, volveremos a Turquía, y estamos manteniendo otras conversaciones con países de Sudamérica”, reconoció el presidente de la F1 en agosto. Además, advirtió que hubo diálogo con el Lejano Oriente, aunque advirtió que no planea otorgar otras fechas a China y Japón.

Pilotos como Hamilton apoyan el regreso de Kyalami a la F1.

El calendario de la Fórmula 1 en 2026