Fórmula 1: la FIA reveló la falla en el software que retrasó la largada en el GP de Baréin en Malasia

Un fallo en el software de la FIA provocó un insólito retraso en la largada del Gran Premio de Malasia de Fórmula 1. Nikolas Tombazis, director de monoplazas de la federación, reconoció que el protocolo de lluvia apagó la potencia eléctrica de los coches por falta de pruebas previas.

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De esta forma, el nuevo reglamento de la F1 volvió a estar en el ojo de la tormenta. La falla fue admitida por Tombazis en diálogo con los medios especializados tras la carrera, que finalmente se largó con más de hora y media de retraso. Si bien la F1 no había dado mayores explicaciones al respecto durante la transmisión, lo cierto es que el problema nunca fue el agua o piezas mojadas en los coches, sino la mala gestión en la normativa que llevó a una falla inesperada.

Y es que el protocolo de lluvia reduce la potencia eléctrica a 250 kW por seguridad, lo que produce que el MGU-K pueda llegar a apagarse en curvas lentas, en especial cuando los monoplazas giran detrás del Safety Car. Eso fue justamente lo que sucedió en el Circuito Internacional de Sepang, aunque con el agregado de que fue imposible volver a prender los coches, lo que obligó a la FIA a enviar una actualización a cada equipo.

¿Qué provocó el fallo de software en los autos durante el GP de Malasia?

De ahí que Tombazis haya excusado a la FIA con las pocas oportunidades que tuvieron para realizar las pruebas pertinentes de cada detalle de la normativa. “No logramos probar el software tan exhaustivamente como nos habría gustado porque ha habido muy poco rodaje en mojado este año. Hubo una especie de combinación de circunstancias que hizo que este fallo se activara”, comenzó el ingeniero.

“Algunos coches iban muy despacio y casi llegaron a detenerse. Hubo una especie de efecto acordeón entre los coches y algunos casi se pararon por completo. Ese fallo impidió entonces que la potencia se volviera a desplegar y que los coches arrancaran de nuevo”, agregó con respecto a lo sucedido en la vuelta de formación. En este sentido, el principal problema fue la falta de pruebas del sistema en condiciones similares detrás de un Safety Car, un error sustancial que produjo uno de los papelones del año en la F1.

“Fue principalmente en algunos sectores donde se redujo la potencia total. No sé exactamente qué velocidad era, pero algunos coches que alcanzaron esa velocidad tan baja de alguna manera entraron en un bucle”, sumó Tombazis. Claro que, por más explicaciones que dé la FIA, lo cierto es que hay mucho enojo con lo sucedido en Malasia, tanto por la prensa como por los fans y los pilotos, que cuestionaron duramente a la FIA por esta falla.

La FIA lanzó un comunicado sobre lo sucedido en Sepang.

¿Por qué la FIA evalúa cancelar el reglamento actual y volver a los motores V8?

En medio de una búsqueda de mayor sostenibilidad surgió el actual reglamento de la F1, una normativa que nunca terminó de convencer ni a pilotos ni a la FIA. Tal es así que Mohammed Ben Sulayem, presidente de la federación, informó a principios de año que buscarán traer de regreso los motores V8 que se despidieron en 2013 para 2031, una vez que se cumplan los cinco años firmados en el Pacto de la Concordia con la norma actual.