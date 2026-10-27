La guardia alta de Riquelme por los árbitros antes de Boca vs. River y el palo a Verón: "Por la tele"

Juan Román Riquelme rompió el silencio a pocos días del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate que tendrá lugar el próximo domingo 1° de noviembre en La Bombonera. El presidente del "Xeneize" habló en AZZ e hizo referencia, entre otras cosas, al arbitraje del fútbol argentino y lanzó un palazo para Juan Sebastián Verón que no pasó para nada inadvertido. Además, profundizó en la relación entre la AFA y Estudiantes de La Plata, la cuál no es para nada buena.

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Riquelme y la guardia alta de Boca antes del Superclásico contra River

"Creo que los árbitros en nuestro país son muy cuestionados. Es difícil ser árbitro en este país, cuando a uno le toca perder o las cosas no van bien culpamos al árbitro", esbozó el ídolo de Boca en la charla con Flavio Azzaro y sus compañeros en el ciclo "No Podemos Perder". Por otro lado, comparó el fútbol argentino con el europeo y aseveró: "Allá cuando el VAR cobra algo ya se sigue jugando, diez segundos, un minuto capaz. Acá te cobran un penal tarde, diez minutos parado el partido".

Puntualmente sobre el partido del próximo domingo en La Bombonera, el directivo aseveró: "Hubo clásicos donde a Boca no le pitaron como a mí criterio tenían que hacerlo, pero no es cuestión de favoritismo. Siento que a Boca no se lo considera como antes y hasta incluso ha sido perjudicado". Hasta el momento no hubo anuncios con respecto a quién impartirá justicia en el verde césped, como tampoco quiénes estarán en el VAR.

El palazo de Riquelme a Verón por los arbitrajes del fútbol argentino

"Sabemos que Estudiantes no está muy contento con la AFA. A nosotros nos tocó jugar una semifinal -Copa de la Liga Profesional 2024- y para muchos el árbitro se equivocó. Nosotros no dijimos nada. Supuestamente AFA tendría que ayudar a Boca ¿no?", esbozó el presidente de Boca sobre la relación entre el club y la entidad presidida por Claudio "Chiqui" Tapia. A su vez, agregó: "no me parece bien después salir en la tele a hablar mal de un árbitro, no me sale. Prefiero callarme porque creo que es lo mejor, ellos tratan de hacer las cosas lo mejor posible porque se pueden equivocar". Esto último fue un dardo para el presidente del "Pincha" sin nombrarlo, debido a sus quejas después de la Supercopa Internacional contra Rosario Central.

Por otro lado, Riquelme también sostuvo que "es real que si un árbitro comete errores muy grandes tendría que ser sancionado", pero que no le gusta cuando siempre se culpa a los árbitros. "Siempre pienso que va a ganar el que mejor juega y soy de pensar que al árbitro lo tenés que ayudar", cerró.

Juan Sebastián Verón, apuntado por Juan Román Riquelme en AZZ

Cuándo se juega el Superclásico entre Boca y River: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre el "Xeneize" y el "Millonario" tendrá lugar el próximo domingo 1° de noviembre desde las 15 en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura, con arbitraje a definir. La televisación de este compromiso estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports, además de la plataforma HBO Max. En cuanto al historial, el conjunto de La Ribera lo lidera con 94 triunfos contra 88 del conjunto de Núñez con un total de 84 empates.