Así quedó la tabla anual del fútbol argentino después del triunfo de Boca ante Independiente

Boca Juniors venció por 1 a 0 ante Independiente en el duelo correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 y no sólo aseguró su clasificación a los octavos de final de los playoffs, sino que además quedó como líder de la tabla anual del fútbol argentino. Con el triunfo agónico en Avellaneda gracias al tanto de Facundo 'Jagger' Herrera, el 'Xeneize' sumó tres puntos importantes para consolidarse en la parte alta de la clasificación a las copas internacionales.

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Con dos jornadas por disputarse para el cierre de la fase regular, los equipos también empiezan a perfilar sus posibles cruces en la fase eliminatoria. Boca se mantiene líder con 57 unidades, seguido de cerca por Rosario Central y Argentinos Juniors (que el martes debe jugar contra Independiente Rivadavia de Mendoza), mientras que varios clubes buscan meterse en la próxima Copa Libertadores o asegurar su lugar en la Sudamericana.

Así están las llaves provisorias de los playoffs del Torneo Clausura 2026

Los cruces de octavos de final presentan enfrentamientos atractivos, aunque todavía pueden modificarse en las últimas jornadas de la etapa regular. Boca se mediría con Barracas Central, mientras que Rosario Central enfrentaría a Independiente; por su parte, River tendría como rival a Defensa y Justicia, y Argentinos Juniors se cruzaría con Gimnasia de Mendoza.

Instituto (1°A) vs. Huracán (8°B).

Belgrano (4°B) vs. Vélez Sarsfield (5°A).

Argentinos Juniors (2°B) vs. Gimnasia de Mendoza (7°A).

Defensa y Justicia (3°A) vs. River Plate (6°B).

Rosario Central (1°B) vs. Independiente (8°A).

Lanús (4°A) vs. Sarmiento (5°B).

Boca Juniors (2°A) vs. Barracas Central (7°B).

Gimnasia La Plata (3°B) vs. Newell's Old Boys (6°A).

Cómo están los primeros puestos de la tabla anual 2026

Boca Juniors lidera la tabla anual con 57 puntos y amplió su ventaja tras superar a Independiente. Rosario Central ocupa el segundo lugar con 56 unidades, mientras que Argentinos Juniors completa el podio con 54. Independiente Rivadavia, con 53, y Vélez Sarsfield, con 52, aparecen inmediatamente detrás y también se mantienen en la pelea por los principales objetivos de la temporada.

En la lucha por las copas internacionales, Gimnasia La Plata suma 51 puntos, Instituto tiene 50 y River Plate acumula 49. Belgrano, noveno con 48 unidades, ya tiene asegurada su clasificación a la Copa Libertadores por haber conquistado el Torneo Apertura, mientras que Lanús, con la misma cantidad de puntos, se ubica décimo.

Boca Juniors: 57 puntos (30 PJ). Rosario Central: 56 puntos (30 PJ). Argentinos Juniors: 54 puntos (29 PJ). Independiente Rivadavia: 53 puntos (29 PJ). Vélez Sarsfield: 52 puntos (29 PJ). Gimnasia La Plata: 51 puntos (30 PJ). Instituto: 50 puntos (29 PJ). River Plate: 49 puntos (29 PJ). Belgrano: 48 puntos (clasificado a la Libertadores por ser campeón del Apertura). Lanús: 48 puntos (30 PJ).

Con el Superclásico en La Bombonera, así se jugará la fecha 15 del Torneo Clausura 2026