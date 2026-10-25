Video: el gol y el llanto en el festejo de Lautaro Rivero en River vs. Racing

La emoción de Lautaro Rivero en el festejo: así fue su gol en River vs. Racing por el Torneo Clausura 2026.

Lautaro Rivero lloró en el festejo tras adelantar a River Plate en el marcador frente a Racing, en el partido correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El defensor central ganó de cabeza luego de un gran centro de Ángel Correa, venció a Facundo Cambeses y puso el 1 a 0 en el Monumental; visiblemente emocionado al ser abrazado por sus compañeros, se besó el escudo entre lágrimas.

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¿Cómo llega River al clásico contra Racing?

El equipo dirigido por Leonardo Ponzio llega con un impulso importante después de vencer por 3-0 a Belgrano en Córdoba. Los goles de Tomás Galván, Ángel Correa y Thiago Almada le permitieron recuperarse del empate frente a Sarmiento y volver a ubicarse en puestos de clasificación a los playoffs.

Con 20 puntos, River se encuentra sexto en la Zona B, dentro de los ocho equipos que avanzan a la siguiente instancia. Sin embargo, todavía necesita sumar en las tres fechas restantes para consolidar su clasificación y mejorar su ubicación en la tabla anual, donde pelea por un lugar en la Copa Libertadores 2027.

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