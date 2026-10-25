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Video: el gol y el llanto en el festejo de Lautaro Rivero en River vs. Racing

El defensor central, titular por la ausencia de Lucas Martínez Quarta, ganó de cabeza tras un gran centro de Ángel Correa y anotó el 1 a 0 en el Monumental. Tras su tanto, se lo vio entre lágrimas mientras era abrazado por sus compañeros.

25 de octubre, 2026 | 20.02
River Plate, Racing Club, Lautaro Rivero, Torneo Clausura 2026

Lautaro Rivero lloró en el festejo tras adelantar a River Plate en el marcador frente a Racing, en el partido correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El defensor central ganó de cabeza luego de un gran centro de Ángel Correa, venció a Facundo Cambeses y puso el 1 a 0 en el Monumental; visiblemente emocionado al ser abrazado por sus compañeros, se besó el escudo entre lágrimas.

¿Cómo llega River al clásico contra Racing?

El equipo dirigido por Leonardo Ponzio llega con un impulso importante después de vencer por 3-0 a Belgrano en Córdoba. Los goles de Tomás Galván, Ángel Correa y Thiago Almada le permitieron recuperarse del empate frente a Sarmiento y volver a ubicarse en puestos de clasificación a los playoffs.

MÁS INFO

Con 20 puntos, River se encuentra sexto en la Zona B, dentro de los ocho equipos que avanzan a la siguiente instancia. Sin embargo, todavía necesita sumar en las tres fechas restantes para consolidar su clasificación y mejorar su ubicación en la tabla anual, donde pelea por un lugar en la Copa Libertadores 2027.

Noticia en desarrollo.

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