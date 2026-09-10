La jugadora de Las Leonas atacada por una opinión de Messi rompió el silencio: "Ídolas"

Victoria Granatto habló tras las insólitas críticas que recibió por sus dichos sobre Lionel Messi y aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto luego del título de Las Leonas.

Victoria Granatto decidió romper el silencio tras las insólitas críticas que recibió por una reflexión sobre Lionel Messi, tras la consagración de Las Leonas en el Mundial de hockey. La jugadora del seleccionado argentino aclaró sus dichos con una contundente carta en sus redes sociales, después de haber sido el centro de mensajes de odio.

{{{htmlAmp}}}

La controversia había comenzado después de la participación de "Vicky" Granatto en ESPN Hockey, donde fue consultada por el mensaje que Messi les había enviado a Las Leonas para felicitarlas por la conquista del Mundial. Durante la charla, la delantera reflexionó sobre la importancia que algunas integrantes del plantel le habían dado al saludo del capitán de la Selección Argentina de fútbol.

Granatto reconoció el gesto del rosarino, pero también puso el foco en las grandes figuras que construyeron la historia del hockey argentino y mencionó especialmente a Luciana Aymar y Mercedes Margalot. Sin embargo, sus palabras fueron sacadas de contexto a través de un recorte, que comenzó a circular en redes sociales, y fue interpretada por muchos usuarios como una crítica hacia Messi.

La repercusión creció durante los días siguientes, a tal punto que Granatto fue objeto de críticas e insultos peligrosos y decidió colocar su cuenta de Instagram en privado. Finalmente, optó por publicar un comunicado para explicar su posición.

El descargo de Vicky Granatto después de las críticas por su frase sobre Messi

“En estos días se viralizó una frase mía, absolutamente sacada de contexto”, comenzó en su comunicado Granatto. La jugadora de Santa Bárbara de La Plata explicó que decidió hablar porque toda la situación le generó malestar y terminó afectándola personalmente. Según detalló, sus palabras habían sido extraídas de una entrevista mucho más extensa y, a partir de eso, fueron interpretadas de una manera diferente a la que pretendía.

Su intención, según explicó, no era cuestionar a Messi ni minimizar el gesto que tuvo con el seleccionado femenino después del campeonato mundial. Por el contrario, aseguró que buscaba reivindicar a las grandes referentes del hockey argentino, aquellas que se convirtieron en modelos para miles de chicas que practican ese deporte.

En su comunicado, Granatto también dejó en claro cuál es su postura respecto del astro rosarino: "Mi única intención fue poner en valor a nuestras ídolas del hockey, que son el faro de miles de nenas que practican nuestro hermoso deporte... Me parece absurdo tener que contarles la admiración y respeto que tenemos todas por Messi, y la alegría que significó para el equipo su mensaje de apoyo".

Además, "Vicky" fue más allá con su análisis y dejó en claro cómo se utilizan las palabras de deportistas para difundirse con un fin distinto al original. “Cuando se dicen verdades que incomodan, se extrae una frase y se saca de contexto para lastimar a quien la dice y que no se anime a hablar más. Son reglas horribles. Todo esto forma parte de una operación que tiene como único objetivo opacar el resto de las cosas”, manifestó.

Majo Granatto también salió a defender a Messi

En medio de la polémica apareció otra voz vinculada directamente con la historia: María José Granatto, hermana de Victoria y una de las referentes de Las Leonas. La número 10 del seleccionado publicó un mensaje en sus redes sociales para dejar clara su admiración por Messi.

Majo sostuvo que, como argentina, deportista y persona, siempre admiró profundamente al futbolista y que lo considera un ejemplo. También destacó la enorme importancia que tiene el capitán argentino para el país y para el fútbol mundial. Su intervención tuvo un peso especial porque María José Granatto fue protagonista de la final del Mundial, donde marcó el gol de Argentina frente a Países Bajos.

La trayectoria de Victoria Granatto en Las Leonas

Antes de alcanzar la gloria mundial, ya había construido una trayectoria importante con la Selección Argentina. La jugadora surgió de Santa Bárbara de La Plata y llegó al seleccionado mayor en 2019. Ese mismo año fue parte del equipo que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima.

También integró el plantel que consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio, además del equipo campeón de la Pro League 2021/22 y el que obtuvo el subcampeonato mundial en 2022.