Una jugadora de Las Leonas limitó su Instagram ante los ataques que recibió por una opinión de Messi

La leona Victoria Granatto restringió su Instagram tras las críticas por sus dichos sobre Lionel Messi y la Selección Argentina de fútbol.

Victoria Granatto quedó en el centro de una injusta situación en redes sociales después de opinar sobre la reacción de sus compañeras de Las Leonas ante un saludo de Lionel Messi. La repercusión de sus palabras creció rápidamente y derivó en una ola de agresiones verbales contra la jugadora, que finalmente decidió restringir el acceso a su cuenta personal de Instagram.

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La repercusión de las declaraciones de Vicky Granatto tomó una dimensión inesperada en las últimas horas. La campeona del mundo con Las Leonas comenzó a recibir una gran cantidad de cuestionamientos y ataques en redes sociales luego de que se viralizara un fragmento de una entrevista en la que habló sobre Messi.

En ese contexto, la integrante del seleccionado argentino decidió poner su perfil de Instagram en privado. La medida llegó después de que los comentarios agresivos se multiplicaran en sus publicaciones y la exposición del episodio aumentara considerablemente.

El origen de la controversia estuvo en una frase de Granatto relacionada con el entusiasmo de sus compañeras por recibir un saludo del capitán de la Selección Argentina de fútbol. “A mí me molesta, perdón. Yo, todo bien con la selección de fútbol, pero como que todas querían que las salude Messi”, había comentado en una entrevista.

La jugadora también había puesto el foco en las grandes figuras que construyeron la historia del hockey argentino y remarcó que, desde su perspectiva, la trayectoria de Las Leonas tiene un peso propio. “Lo importante es que está Lucha (Aymar), Mechi (Margalot), Ceci (Rognoni), Magui (Aicega)... Nuestra historia es mucho más grande”, resaltó con toda sinceridad sentido.

El contexto en el que Victoria Granatto habló de Messi

Las declaraciones se produjeron después de que Las Leonas celebraran la conquista de un nuevo campeonato mundial. Tras ese logro, las integrantes del seleccionado recibieron diferentes reconocimientos y mensajes, entre ellos uno enviado por Lionel Messi.

Fue justamente la reacción de las jugadoras ante ese saludo la que quedó expuesta en el fragmento que posteriormente comenzó a circular masivamente en las redes sociales y, que varios usuarios, tergiversaron y sacaron de contexto para atacarla. La frase de Granatto generó una fuerte respuesta entre los usuarios. La discusión rápidamente dejó de centrarse únicamente en el contenido de sus declaraciones y pasó a estar marcada por los cuestionamientos personales hacia la jugadora.

Frente a ese escenario, la integrante de Las Leonas optó por limitar la visibilidad de su cuenta. Así, su perfil dejó de estar disponible públicamente para cualquier usuario de Instagram.

Majo Granatto salió a respaldar a Lionel Messi

La polémica tuvo además una particularidad: la postura pública de Majo Granatto, hermana de Victoria y también referente de Las Leonas. Mientras Vicky decidió cerrar temporalmente el acceso público a su cuenta, Majo utilizó sus historias de Instagram para expresar su admiración por Messi y dejar en claro su posición respecto del capitán argentino.

Primero, compartió una fotografía junto a su compañera Agostina Alonso y el trofeo de campeonas del mundo. La publicación estuvo acompañada por tres estrellas y un mensaje que hacía referencia a una de las imágenes más recordadas de Messi después de la consagración en Qatar. “Campeonas del mundo amiga (y un humilde homenaje al 10 replicando su foto)”, escribió Majo.

Pero su siguiente publicación fue todavía más contundente. Sobre una fotografía de Messi con la camiseta de la Selección Argentina, Majo publicó un extenso mensaje dirigido directamente al futbolista. El objetivo fue dejar clara su admiración y evitar que sus palabras pudieran ser interpretadas como una postura contraria al astro argentino.

“Parece que hay que explicar algo absurdo, Capitán. Como persona, Argentina y deportista te admiro profundamente y siempre lo hice”, escribió la jugadora. Luego, Majo profundizó su reconocimiento hacia el rosarino y destacó la dimensión que tiene su figura para el país y para quienes integran el seleccionado de hockey.

“Fuiste, sos y serás un ejemplo de absolutamente todo para mí y para toda la selección. Como vos no hay. Sé todo lo que significas para el país y para el mundo entero”, sostuvo. Finalmente, la referente de Las Leonas cerró su mensaje con una frase que no dejó lugar a dudas sobre su admiración por el capitán de la Selección Argentina. “Nunca dije ni diría lo contrario. ¡Siempre Messi. Gracias por tanto!”, concluyó.