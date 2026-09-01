Las Leonas contaron los problemas que le genera el desfinanciamiento del Gobierno de Javier Milei: "Pagamos para jugar"

La consagración de Las Leonas en el Mundial de Hockey volvió a reafirmar su presencia en la elite, pero detrás de los títulos existe una realidad mucho más compleja. Tras el regreso al país, algunas jugadoras dieron detalles de cómo es el día a día y expusieron las dificultades económicas y estructurales que atraviesan para competir al máximo nivel.

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En el streaming Sería Increíble, de Olga, Victoria Sauze explicó la situación del seleccionado junto a Sofía Cairó, Emma Knobl, Mercedes Artola y Lara Casas. Durante la charla, la campeona del mundo detalló que el éxito no se traduce en mejores condiciones para quienes practican hockey sobre césped en Argentina.

Uno de los principales puntos que marcó Sauze fue la condición amateur que todavía mantiene el hockey argentino. A pesar de los resultados históricos conseguidos por Las Leonas, las jugadoras continúan afrontando buena parte de los gastos vinculados con su actividad.

A pesar de que el seleccionado se mantiene siempre en lo alto y es una potencia del hockey, la tucumana reveló la realidad que atraviesn: "Acá en los clubes las jugadoras pagamos para jugar. Hay algunos clubes que te becan o te liberan de la cuota por ser jugadora de selección o ser olímpica, lo cual es una ayuda linda, pero estamos lejos de cobrar como se imagina la gente. Al contrario: pagás la cuota de socio y, en algunos casos, una cuota aparte por el deporte".

En el mismo sentido, Sauze comentó: "Como Leonas recibimos una beca del Estado a través del Enard, y con eso vivimos. Pero la realidad es que es poco para lo que demanda la vida de un deportista de alto rendimiento y de cualquier persona. Entrenamos de lunes a viernes todos los días, a la tarde con los clubes o doble turno con la selección. El sábado tenés partido, necesitás descansar, alimentarte bien y vivir en una zona cerca del entrenamiento para sumar horas de descanso. No alcanza, pero entre todas le buscamos la vuelta y pedimos ayuda por diferentes lados".

El estado del Cenard

Otro de los aspectos que genera preocupación, desde hace varios años, en Las Leonas es la infraestructura disponible para los entrenamientos. Una de las jugadoras más experimentadas del plantel como Sauze puso el foco especialmente en las condiciones de las canchas del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), donde el seleccionado argentino lleva adelante parte de su preparación.

"Para empezar, hay diferencia en la infraestructura. Las canchas en las que entrenamos en el Cenard son completamente diferentes a las que competimos internacionalmente. Son canchas que ya tienen más de 10 años. Incluso hay clubes de Buenos Aires que tienen mejor calidad de sintético que la cancha del Cenard", reflejó la surgido de Tucumán rugby Club.

En la misma sintonía, la contadora pública agregó que, para competir al máximo nivel, "necesitás la calma de poder alimentarte, descansar y suplementarte bien sin tener la preocupación de si vas a llegar a pagar el alquiler a fin de mes". Para una selección que pretende competir contra las principales potencias del mundo, esa diferencia no es un detalle menor. La preparación debe realizarse en condiciones que permitan reproducir lo más fielmente posible los escenarios que las jugadoras encontrarán en los grandes torneos.

La profesionalización, todavía lejos

La campeona del mundo también fue consultada sobre la posibilidad de que el hockey argentino avance definitivamente hacia una estructura profesional. Su respuesta fue contundente: todavía queda mucho camino por recorrer. Para Sauze, la profesionalización necesita mucho más que la voluntad de las jugadoras: "Se necesitan marcas, presupuesto, infraestructura y visibilidad. Nosotras venimos ganando hace mucho, pero es un problema de base, muy dirigencial", comentó.

El problema, según su mirada, está en la propia organización del hockey argentino: "Estamos estructurados por la Confederación Argentina, luego las asociaciones de cada provincia y los clubes. Hay un gris en el amateurismo que no se termina de romper". La paradoja queda expuesta: mientras Las Leonas siguen cosechando títulos y representan a la Argentina en la elite mundial, muchas de sus jugadoras todavía deben afrontar personalmente buena parte de los costos de una carrera deportiva.

Un grupo que funciona como una familia

Más allá de las dificultades, Sauze destacó uno de los principales atributos que explican la fortaleza de Las Leonas: la unión del plantel. La actual conformación del seleccionado combina jugadoras experimentadas con jóvenes que comienzan a tener un papel cada vez más importante. Para la tucumana, esa diferencia generacional no se transforma en un problema dentro del grupo.

Por el contrario, consideró que existe una relación muy cercana entre las distintas integrantes del equipo. Las horas de entrenamiento, los viajes y las competencias generan un vínculo que excede ampliamente lo deportivo. Sauze también valoró el aporte de las nuevas generaciones y explicó que existe un intercambio permanente entre la experiencia de las jugadoras más grandes y la frescura de quienes recién comienzan a consolidarse en la Selección Argentina.