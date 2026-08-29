Las Leonas conquistaron el Mundial de Hockey 2026 y protagonizaron un curioso festejo con Bélgica, que había quedado afuera ante Países Bajos con polémica.

Las Leonas volvieron a hacer historia y se consagraron campeonas del Mundial de Hockey 2026 después de vencer a Países Bajos. Pero la celebración tuvo una escena inesperada, ya que las jugadoras de Bélgica, que habían sido eliminadas por las neerlandesas en semifinales en medio de una polémica, se sumaron al festejo argentino y celebraron el título como una suerte de revancha.

El estadio Wagener de Amstelveen fue escenario de una celebración que trascendió al plantel argentino. Después de que Las Leonas aseguraran el campeonato, las "Panteras Rojas" aparecieron en medio de los festejos para compartir la alegría con las flamantes campeonas.

La situación tuvo un motivo particular. Las belgas habían quedado eliminadas justamente ante las neerlandesas en las semifinales y arrastraban una enorme bronca por una decisión arbitral que tuvo una incidencia directa en el resultado el pasado jueves.

Por eso, la victoria de Las Leonas frente al seleccionado neerlandés fue tomada por Bélgica como una especie de desquite después de aquella eliminación. La imagen de las argentinas celebrando junto a las belgas terminó convirtiéndose en una de las postales más curiosas de la definición del Mundial de Hockey.

La polémica que dejó afuera a Bélgica

El antecedente que explica el particular festejo ocurrió en la semifinal entre Bélgica y Países Bajos. Las neerlandesas ganaban 1-0 cuando Bélgica consiguió el empate, sin embargo la jugada fue revisada por el video ref a pedido de la jueza y el gol fue anulado por una supuesta obstrucción.

La decisión generó una fuerte reacción en el seleccionado belga. Ese tanto finalmente invalidado le impidió a Bélgica igualar el encuentro y la eliminación quedó marcada por la polémica.

La bronca se hizo evidente una vez terminado el partido. Justine Rasir, protagonista de la acción en la que se sancionó la infracción, fue contundente al hablar con RTL Sports. “Nos han robado. Yo no tengo nada más que decir. Lo siento, el gol, el gol clarísimo. No sé cuánto habrá cobrado el árbitro. Disculpen mis palabras, pero nos han robado ”.

La jugadora belga insistió con su postura y cuestionó duramente la decisión arbitral. “El gol, el gol clarísimo”, afirmó, antes de agregar una crítica todavía más fuerte sobre el arbitraje.

Las Leonas, tricampeonas del mundo

Más allá de la curiosa situación que se produjo después de la final, el gran protagonista fue el seleccionado argentino.

Las Leonas volvieron a quedarse con el Mundial de Hockey y alcanzaron el tercer título de su historia. La consagración en Amstelveen se produjo ante Países Bajos y después de una definición por shootouts.

El campeonato coronó una campaña que terminó de la mejor manera para el equipo argentino y dejó una imagen difícil de olvidar: las campeonas argentinas celebrando junto a las jugadoras belgas, un equipo que había quedado marcado por la polémica semifinal ante las locales.

El hockey femenino argentino volvió a tocar el cielo y, en esta ocasión, la celebración tuvo una compañía inesperada. Las Leonas fueron campeonas y Bélgica también tuvo motivos para festejar.