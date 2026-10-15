Mercedes quiere volver a ganar y confirma mejoras para Antonelli y Russell en el GP de los Estados Unidos

El avance de Red Bull en el triplete asiático, con las victorias de Max Verstappen en Baréin (Malasia) y Singapur, dejó en evidencia que la escudería austriaca encontró la solución a sus problemas y, además, superó notablemente a Mercedes. De ahí que Bradley Lord haya señalado que hay planes para llegar al Gran Premio de los Estados Unidos de la Fórmula 1 con un nuevo paquete de actualizaciones en sus dos monoplazas.

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En declaraciones rescatadas por Motorsport, el segundo al mando del equipo germano reveló que la cita en Marina Bay fue considerada un test para probar el rendimiento de las nuevas piezas que se habían introducido en el coche de Andrea Kimi Antonelli. Los resultados fueron bastante positivos a pesar de que no se pudo alcanzar a Red Bull, por lo que ahora las mejoras estarán disponibles también para George Russell.

“Singapur fue para nosotros un fin de semana de experimentos y aprendimos cosas muy útiles”, comenzó Lord, que reconoció que hubo una buena progresión en el fin de semana en el coche del italiano. “Antonelli fue capaz de mantener un ritmo excelente. Quizá no el de Verstappen, pero ciertamente competitivo respecto al de los otros coches en pista”, agregó antes de referirse a la nueva carrera que se viene contra los toros rojos.

“Red Bull ha encontrado un gran desempeño, pero nosotros creemos que hemos empezado a encontrar la dirección correcta con el nuevo paquete de actualizaciones para el W17”, afirmó. En este sentido, no se trata solo del resultado que se obtenga en Austin, sino también de la tendencia que comience a armarse de cara a la siguiente temporada, en la que el equipo de Milton Keynes aspira a volver a la cima de la tabla.

De ahí que Lord quiera ver el rendimiento de las nuevas piezas en los dos coches para la próxima fecha, de manera tal de poder seguir evaluando los rendimientos y sumar información para 2027: “Confiamos en usar dos coches equipados con actualizaciones ya en Austin para continuar el proceso de aprendizaje y seguir empujando”. Cabe mencionar que la cita en COTA podría definir el campeonato, ya que Antonelli tiene una buena ventaja sobre su compañero de equipo en la tabla.

Antonelli necesita ganar y que Russell sea 9º para ser campeón.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Singapur