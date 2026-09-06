Atlético de Madrid sufrió un terrible golpazo este sábado 5 de septiembre de 2026 por la cuarta fecha de LaLiga de España. El equipo de Diego "Cholo" Simeone perdió 3 a 0 con el Athletic Bilbao en la vuelta de Julián Álvarez después de su ausencia en los últimos dos compromisos. Si bien el delantero campeón de todo con la Selección Argentina había debutado ya en el torneo, esta vez regresó a las canchas después de estar a un paso de irse del club. Quién sí hizo su presentación fue Cristian "Cuti" Romero.

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De esta manera, el "Colchonero" perdió el invicto que tenía de tres cotejos en los que cosechó un triunfo contra el Málaga (2-0), un empate contra el Villarreal (2-2) y otro éxito ante el Sevilla (3-1) en condición de visitante. La "Araña" sólo estuvo en el segundo cuando ingresó cerca de los 20 minutos del complemento y los hinchas lo abuchearon de principio a fin. Esta vez, aunque también fue fuera de casa, el exhombre de River Plate también recibió críticas por parte de los fanáticos en plena goleada.

Durísima derrota del Atlético de Madrid en el regreso de Julián Álvarez

Nico Williams, Robert Navarro y Oihan Sancet sentenciaron al equipo madrileño a lo largo de los 90 minutos con sus respectivos tantos para conseguir una victoria. De esta manera, el elenco vasco llegó a su segundo triunfo en el campeonato sumando seis unidades, una menos que el Atlético de Madrid. Sin dudas, significa un duro revés para los del "Cholo" que en pocos días debutarán en la Champions League contra el Liverpool en Inglaterra.

En cuanto a Julián Álvarez, sumó tan sólo media hora dentro del campo de juego después de ingresar desde el banco de suplentes y no pudo cambiar el partido que el "Colchonero" ya perdía 2 a 0. Tampoco el "Cuti" Romero que entró con él en dicho momento. Ahora, el surgido en el "Millonario" tendrá la oportunidad de reivindicarse en el certamen internacional en el que jugarán el miércoles 9 de septiembre desde las 16 horas de nuestro país. Por supuesto, dependerá de la decisión que tome el DT de darle o no lugar en el verde césped.

Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

Partidos jugados : 108.

: 108. Goles : 49.

: 49. Asistencias : 17.

: 17. Títulos: 0.

El Atlético de Madrid perdió 3 a 0 con el Athletic Bilbao

Cuándo vuelve a jugar el Atlético de Madrid, por la Champions League: hora, TV y cómo ver el partido online

El próximo partido del "Colchonero" será nada más y nada menos que en el camino hacia la primera "Orejona" de su historia. El próximo miércoles 9 de septiembre desde las 16 horas de nuestro país en Anfield se medirá contra Liverpool por la primera fecha del certamen internacional. Los de Simeone van por un triunfo para comenzar de la mejor manera por la Champions en suelo inglés.