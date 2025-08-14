Godoy Cruz vs Atlético Mineiro por Copa Sudamericana: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Godoy Cruz buscará dar el golpe en Brasil cuando visite al Atlético Mineiro este jueves en el Arena MRV, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El Tomba llega a este compromiso con la novedad de su flamante entrenador Walter Ribonetto, quien reemplazó a Esteban Solari y debutará en el banco mendocino ante un rival que eliminó a Atlético Bucaramanga en los playoffs para alcanzar esta instancia del torneo continental.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Godoy Cruz y Atlético Mineiro, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Godoy Cruz y Atlético Mineiro?

El partido entre Godoy Cruz y Atlético Mineiro por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana se jugará este jueves 14 de agosto de 2025, a partir de las 19:00 horas (hora argentina) en el Arena MRV de Belo Horizonte. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN 2 para Argentina y podrá verse también vía streaming a través de Disney+ Premium. El árbitro principal del partido será el venezolano Alexis Herrera.

El conjunto mendocino llega a este partido tras haber clasificado como primero del Grupo D con un rendimiento destacado: obtuvo 12 puntos producto de 6 victorias y 3 empates, mostrando una solidez que le permitió acceder directamente a los octavos de final sin necesidad de disputar los playoffs. Sin embargo, la salida de Esteban Solari del banco técnico marcó un cambio importante en la estructura del equipo a pocas horas del compromiso más importante de la temporada.

Walter Ribonetto asumió como nuevo entrenador del Tomba y ya fue claro respecto a sus prioridades: "El objetivo principal es que Godoy Cruz siga en Primera". El flamante director técnico deberá afrontar una seguidilla de partidos más que compleja, ya que después del duelo en Brasil, el equipo visitará a River por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025, competencia en la que aún no ha logrado ganar, y posteriormente recibirá en el Feliciano Gambarte a los brasileños para la vuelta de esta llave.

El nuevo entrenador decidió realizar cambios significativos en la formación respecto al último partido del Clausura, donde cayeron ante Gimnasia La Plata. Ribonetto patea el tablero y modificará medio equipo para el debut en octavos, apostando por un esquema 4-2-3-1 con Vicente Poggi y Pol Fernández como doble cinco en el mediocampo, mientras que en defensa regresarán Lucas Arce, Federico Rasmussen y Andrés Meli.

Por su parte, el Atlético Mineiro accedió a esta instancia tras superar a Atlético Bucaramanga en los playoffs, en una serie que se definió por penales después de un empate 1-1 en el marcador global. El Galo había finalizado segundo en el Grupo H con 9 puntos obtenidos en 6 partidos, registrando 2 victorias, 3 empates y 1 derrota, con 11 goles a favor y 6 en contra.

El equipo dirigido por Cuca llega en buen momento al partido, habiendo descansado a varios titulares en el último compromiso del Brasileirao para preservarlos para este encuentro continental. Renzo Saravia en el lateral derecho y Hulk como delantero, quienes no fueron titulares el fin de semana, regresarían a la alineación inicial para enfrentar al conjunto argentino en un Arena MRV que promete estar repleto.

El historial de Godoy Cruz ante equipos brasileños no es alentador para las aspiraciones mendocinas: en 7 enfrentamientos oficiales, el Tomba no ha logrado victorias, acumulando 3 derrotas y 4 empates. Su último enfrentamiento contra un equipo brasileño fue el empate 2-2 con Grêmio en la fase de grupos de esta misma edición del certamen, resultado que demostró que el conjunto argentino puede competir de igual a igual ante rivales de jerarquía.

Formaciones probables de Atlético Mineiro y Godoy Cruz

El técnico de Godoy Cruz, Walter Ribonetto, definió la formación que visitará al Galo tras la última práctica y el equipo contará con varios cambios respecto a la derrota con Gimnasia La Plata por el torneo Clausura. En defensa, el único que se mantendrá en la alineación titular será Mateo Mendoza, ya que regresarán Lucas Arce, Federico Rasmussen y Andrés Meli, en reemplazo de Leonardo Jara, Leandro Quiroz y Juan Morán.

En el mediocampo volverá Guillermo "Pol" Fernández, en lugar de Maximiliano González, mientras que en ofensiva, Facundo Altamira entrará por Misael Sosa. Ribonetto apostaría por un 4-2-3-1 que tendría a Poggi y Pol Fernández como doble cinco en el mediocampo, Nicolás Fernández como volante ofensivo, el juvenil Santino Andino por el costado izquierdo y Altamira por el costado derecho, junto a Agustín Auzmendi como principal referencia en ataque.

Por el lado del Atlético Mineiro, el entrenador Cuca tiene algunas ausencias para considerar, ya que Cadu (rodilla), Patrick (lumbalgia) y Caio Maia (rodilla) siguen en el departamento médico. Fausto Vera tuvo molestias en el muslo pero entrenó con normalidad y sería una opción para el técnico brasileño.

Volverían a la titularidad Renzo Saravia en el lateral derecho y Hulk como delantero, quienes descansaron durante el fin de semana en el partido del Brasileirao. El argentino Tomás Cuello, junto a Rony y Gustavo Scarpa, serían los encargados de generar fútbol en tres cuartos de cancha para alimentar al experimentado atacante brasileño en el área rival.

Probable formación de Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen, Andrés Meli; Vicente Poggi, Guillermo "Pol" Fernández; Facundo Altamira, Nicolás Fernández, Santino Andino; Agustín Auzmendi.

Probable formación de Atlético Mineiro: Everson; Renzo Saravia, Lyanco, Junior Alonso, Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino; Gustavo Scarpa, Rony, Tomás Cuello; Hulk.

Atlético Mineiro vs Godoy Cruz: Ficha técnica