Giuliano Simeone la rompió y Julián Álvarez silbado: Atlético Madrid venció a Real Madrid

Atlético de Madrid venció por 2-1 a Real Madrid en el clásico de la capital por LaLiga de España, con protagonismo argentino a pleno. Es que Giuliano Simeone fue titular, al igual que Cristian "Cuti" Romero, y el hijo del "Cholo" fue la figura. Por si fuese poco, Julián Álvarez entró a los 62 minutos por el delantero canadiense Jonathan David. La "Araña" fue silbada apenas ingresó a la cancha, aunque luego con algunos movimientos logró recibir tibios aplausos por parte de los 70.000 hinchas "Colchoneros" presentes en el estadio Metropolitano.

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Giuliano fue totalmente determinante en el resultado. Primero, a los 8 minutos del segundo tiempo, picó muy bien al vacío por la banda derecha y Dean Huijsen le cometió el penal que terminó con la expulsión para el central visitante. Alejandro Grimaldo lo cambió por gol.

A los 14, Simeone le brindó una exquisita asistencia a David para sentenciar el 2-0. Después, directamente se trató de un "baile" del local a su rival eterno de la ciudad, aunque sobre el final descontó Antonio Rüdiger de cabeza y le puso suspenso al duelo. En el banco estuvo otro mundialista con la Selección Argentina: el arquero Juan Musso.

Giuliano Simeone fue la figura en la victoria.

Los goles de Atlético de Madrid vs. Real Madrid, con Giuliano Simeone como figura

Julián Álvarez, silbado cuando entró en Atlético de Madrid vs. Real Madrid

Los números de Giuliano Simeone en Atlético de Madrid

111 partidos oficiales.

14 goles.

19 asistencias.

0 títulos.

Las estadísticas de Julián Álvarez en Atlético de Madrid