Qué significa "Todos somos caballas", la remera de los jugadores de Real Madrid: por qué Mbappé y Vinicius taparon el mensaje

La previa del partido entre Elche y Real Madrid quedó marcada por una imagen que rápidamente trascendió el fútbol. Los jugadores de ambos equipos salieron al campo con camisetas blancas que llevaban una misma consigna: “Todos somos caballas”, en referencia a los habitantes de Ceuta. Sin embargo, Kylian Mbappé, Vinicius e Ibrahima Konaté decidieron ocultar parcialmente el mensaje y luego quitarse las prendas.

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El gesto de los tres futbolistas abrió un debate en España porque la iniciativa, presentada como una muestra de solidaridad con Ceuta, tiene como trasfondo una crisis migratoria y también involucra cuestiones políticas y diplomáticas. Mientras Real Madrid como institución se sumó a la campaña, sus tres jugadores optaron por no exhibir públicamente el lema completo, en una decisión que fue interpretada de distintas maneras.

¿Qué significa “Todos somos caballas”?

“Caballas” es el apodo con el que se conoce popularmente a los habitantes de Ceuta, ciudad autónoma española ubicada en el norte de África. La campaña “Todos somos caballas” fue impulsada por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) como una muestra de solidaridad con Ceuta, después de la grave crisis migratoria que comenzó el 30 de julio de 2026, cuando decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos a través de la frontera del Tarajal.

La iniciativa buscó instalar la idea de que “Ceuta no está sola” y recibió el respaldo de diferentes sectores. Varios clubes de LaLiga, entre ellos Villarreal, Betis, Elche y Real Madrid, decidieron acompañarla y utilizaron las camisetas con el lema antes de sus respectivos partidos.

¿Por qué Mbappé y Vinicius taparon el mensaje?

Antes del comienzo del partido, Mbappé, Vinicius y Konaté aparecieron con las camisetas, pero las llevaron enrolladas de manera que la frase no pudiera verse completa. Poco después se quitaron la prenda, a diferencia de sus compañeros, que sí mostraron el mensaje. Desde el Real Madrid se consideró que la postura de los tres jugadores respondía a una decisión personal y a sus propias sensibilidades sociales y políticas.

Los jugadores plantaron postura.

Ninguno de los tres futbolistas explicó públicamente los motivos concretos de su decisión, aunque se entiende su postura de rechazo a una propuesta que estigmatiza la llegada de inmigrantes a las costas españolas. Por eso, cualquier interpretación sobre sus intenciones debe diferenciarse de los hechos comprobados: los jugadores ocultaron el lema y se retiraron las camisetas, pero no hicieron pública una explicación individual sobre su postura.

El trasfondo político del mensaje

La polémica se explica por el contexto en el que nació la campaña. La crisis migratoria de julio involucró a miles de personas que cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta y convirtió a la ciudad en el centro de un fuerte debate político sobre inmigración, fronteras y relaciones entre España y Marruecos. Por ese motivo, una iniciativa presentada como gesto de solidaridad adquirió también una dimensión política.

La controversia se amplió cuando Ez Abde, jugador marroquí del Betis, participó de la iniciativa y recibió críticas en Marruecos. El episodio reflejó cómo el mensaje podía ser interpretado también desde cuestiones de identidad nacional y de las tensiones existentes entre España y Marruecos.

En España, la decisión de los tres futbolistas también generó reacciones políticas contrapuestas. Mientras dirigentes de sectores de derecha cuestionaron públicamente el gesto, desde el Gobierno se lo describió como una decisión personal de los jugadores. De esta manera, “Todos somos caballas” terminó siendo mucho más que una camiseta utilizada antes de un partido. El lema se convirtió en el punto de encuentro entre fútbol, solidaridad con Ceuta, inmigración y debate político, mientras Mbappé, Vinicius y Konaté optaron por no mostrarlo públicamente.



