De qué trata y reparto de "Mourinho", la miniserie de 3 capítulos para ver el fin de semana en Netflix

Netflix le apuesta al formato de las biografías deportivas y, tras el éxito rotundo del documental Beckham en 2023, la plataforma lanzó una miniserie enfocada en otra de las grandes figuras del fútbol: José Mourinho. Bajo una estructura compacta de tres episodios, la producción busca desentrañar el mito detrás de uno de los directores técnicos más descarados, ganadores y divisivos de las últimas décadas. La serie no solo repasa sus mayores logros tácticos, sino que explora la personalidad magnética y conflictiva de un hombre que transformó para siempre la figura del entrenador moderno en el fútbol.

"Mourinho": una anatomía de su carrera triunfal y polémica

La trama de la miniserie se sumerge en las etapas más gloriosas y turbulentas de la trayectoria del director técnico portugués. El relato toma como punto de partida su inolvidable hito con el Porto en 2004, cuando sorprendió a Europa al conquistar la Champions League.

Desde allí, los episodios recorren su impacto en el Chelsea, donde se autoproclamó "The Special One" y rompió la hegemonía de la Premier League; su impecable ciclo en el Inter de Milán con el histórico triplete; y su tormentoso paso por el Real Madrid. La narrativa aborda temas clave como la guerra táctica y mediática frente al Barcelona de Pep Guardiola, el desgaste del liderazgo, el manejo de vestuarios plagados de estrellas y la tensión constante entre el éxito deportivo y el caos disciplinario.

José Mourinho en entrevista con Netflix. (Crédito de foto: Netflix)

Los testimonios de un vestuario de leyenda

Para reconstruir el mito, la producción reunió a un elenco estelar de figuras que vivieron de cerca sus métodos. Frente a las cámaras pasan referentes de sus distintos equipos: líderes del Chelsea como John Terry, Frank Lampard, Didier Drogba y Petr Čech; emblemas del Inter como Javier Zanetti y Samuel Eto'o; y figuras de su etapa en Madrid como Iker Casillas y Marcelo. Además, aportan su visión personal nombres de la talla de Zlatan Ibrahimović, Luís Figo y el mismísimo Sir Alex Ferguson, ofreciendo un balance entre la admiración absoluta y los roces inevitables que generaba su estilo.

Con una combinación de material de archivo inédito y confesiones sin filtro del propio Mourinho, la miniserie se posiciona como una pieza clave para entender cómo se construye y se sostiene la mentalidad de un ganador futbolístico.