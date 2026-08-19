Final explicado de "Te encontraré", la serie de Netflix de gran éxito

Basada en la novela de Harlan Coben, la miniserie Te encontraré se convirtió en una de las producciones más atrapantes del catálogo de Netflix. La trama sigue a David Burroughs (Sam Worthington), un hombre que cumple una condena a cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad tras ser acusado injustamente de haber asesinado a su propio hijo, Matthew.

Cinco años después del trágico evento, su expañera y cuñada, Rachel (Britt Lower), le muestra una fotografía reciente tomada en un parque de diversiones donde aparece un niño con una cicatriz idéntica a la de su hijo. Convencido de que el pequeño sigue con vida, David orquesta una arriesgada fuga del penal con ayuda del director Philip Mackenzie, y se lanza en una frenética carrera contra el tiempo y la policía para descubrir la verdad sobre la noche en que su familia quedó destrozada.

El final explicado de "Te encontraré"

El desenlace de la historia resuelve la intriga que mantiene en vilo durante ocho episodios. Se revela que Matthew nunca fue asesinado. La mente detrás de la trampa fue Hayden, un millonario obsesionado, exnovio de Rachel, que deseaba desesperadamente ser padre.

Con la ayuda y complicidad de Gertrude (Madeleine Stowe), madre del millonario, secuestraron a Matthew y manipularon las pruebas genéticas de la escena del crimen utilizando el cuerpo de otro niño para que la policía declarara la muerte del menor y culpara a David.

Tras una intensa persecución y enfrentamiento en los bosques de la propiedad de los Payne, Hayden muere durante un tiroteo con las autoridades. Finalmente, se demuestra la inocencia de David, quien recupera la libertad y logra reencontrarse con su hijo para iniciar una nueva vida.

Protagonistas de "Te encontraré". (Crédito de foto: Netflix)

Un fenómeno que domina el ranking mundial en Netflix

Desde su lanzamiento, el thriller ha mantenido una permanencia en las tendencias globales. La ficción logró sostenerse durante cinco semanas consecutivas en el puesto número uno del ranking semanal de producciones en inglés, una marca que no se registraba desde varios meses atrás.

Además, la miniserie lleva más de ocho semanas firmes dentro del Top 10 global. Con más de 106 millones de visualizaciones acumuladas en sus primeros dos meses, la adaptación se posicionó rápidamente entre las series más vistas en la historia del servicio de streaming, consolidando una vez más el éxito imbatible de las ficciones de suspenso escritas por Harlan Coben, quien también es productor de la serie.