Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 17 al domingo 23 de agosto 2026

El catálogo de Netflix suma títulos constantemente y convierte su oferta en una opción diversa que combina la tensión del thriller psicológico, la nostalgia reinventada y producciones internacionales de gran impacto. A continuación, algunas de las mejores películas y series del momento para sumar a la lista de reproducción.

Series de drama e historia en Netflix. (Crédito de foto: Netflix)

Películas recomendadas en Netflix

La última casa: Dirigida por Louis Leterrier y protagonizada por Wagner Moura y Greta Lee, esta propuesta de ciencia ficción y suspenso claustrofóbico sigue a una familia atrapada misteriosamente en su hogar que debe unirse para sobrevivir.

Contrato para matar: Dirigida por Philip Noyce, este vertiginoso thriller presenta a Pierce Brosnan como un experimentado asesino a sueldo que desata una encarnizada venganza en el sur de EE.UU. tras el ataque a su red criminal.

En tierra de santos y pecadores: Con el sello característico de Liam Neeson, este potente neo-western ambientado en la Irlanda rural sigue a un exsicario retirado que se ve forzado a empuñar las armas frente a una célula terrorista.

Los creyentes: Un tenso drama psicológico español protagonizado por José Coronado y Stéphanie Magnin. Tras la extraña muerte de su madre, una joven regresa al hogar familiar y empieza a sospechar que su padre oculta un oscuro secreto.

Un comeback salvaje: Esta refrescante comedia musical surcoreana relata el caótico y emotivo reencuentro de los integrantes de una famosa banda pop de los años 2000 que intentan relanzar su carrera dos décadas después de su disolución.

Series recomendadas en Netflix

Bomba en el Pan Am 103: Miniserie británica basada en hechos reales sobre la compleja investigación policial y del FBI tras el trágico atentado aéreo de Lockerbie en 1988. Un relato riguroso, emotivo y lleno de tensión diplomática.

La casa de la pradera: la ambiciosa remake sobre la obra de Laura Ingalls Wilder ofrece una mirada renovada al drama de frontera de la familia Ingalls, integrando perspectivas profundas sobre la convivencia con el pueblo Osage.

Gatos callejeros: irreverente serie animada para adultos creada y protagonizada por Ricky Gervais. Con un característico humor ácido, sigue las vivencias cotidianas y reflexiones existenciales de un grupo de felinos salvajes en Gran Bretaña.

Furioso: intenso thriller brasileño de seis episodios que mezcla drama criminal y artes marciales mixtas. Sigue a un hombre amnésico que intenta rehacer su vida en un gimnasio de Río de Janeiro mientras su pasado vuelve para perseguirlo.