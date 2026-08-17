Netflix incorporó a su catálogo No se desea buena suerte, una película estadounidense que combina drama, comedia y música a partir de la historia de una adolescente que atraviesa un momento decisivo tanto en su vida escolar como familiar.

Estrenada el 14 de agosto y protagonizada por Sunny Sandler, hija de Adam Sandler, la producción sigue a Sophie Birenbaum, una estudiante de secundaria que consigue el papel principal en el musical de su escuela. Lo que debería ser una oportunidad para cumplir uno de sus objetivos se transforma cuando su familia atraviesa una situación inesperada que modifica el escenario en el que se encuentra.

Dirigida por Julia Hart, No se desea buena suerte tiene una duración de alrededor de una hora y media y cuenta con un elenco integrado también por Melanie Lynskey y Max Greenfield.

¿De qué se trata No se desea buena suerte?

Sophie Birenbaum está preparada para asumir el papel principal en el musical de su escuela y concentrarse en el escenario. Sin embargo, su vida familiar comienza a ocupar un lugar central cuando el cáncer de su madre, Elizabeth, reaparece. A partir de ese momento, la joven debe afrontar una situación que se contrapone con la ilusión que tenía por participar de la obra.

La historia plantea el contraste entre las preocupaciones propias de la adolescencia y una situación familiar que obliga a Sophie a modificar sus prioridades. Mientras prepara su participación en el musical, también intenta comprender lo que sucede con su madre y encontrar la manera de acompañarla.

La película fue dirigida por Julia Hart, quien además participó del guion junto con Laura Hankin y Jordan Horowitz. La historia pertenece a Hankin y la producción estuvo a cargo, entre otros, de Adam Sandler, Jackie Sandler, Jordan Horowitz, Brian Kavanaugh-Jones y Fred Berger.

Ficha técnica de No se desea buena suerte