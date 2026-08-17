Estrenó su tercera temporada y es la serie éxito de Netflix

La tercera temporada de Mi vida con los chicos Walter ya está disponible en Netflix y volvió a instalar a Jackie Howard y a la familia Walter entre las series más vistas en Argentina. La nueva entrega ocupa el cuarto puesto del ranking nacional, de acuerdo con el Top 10 correspondiente a la semana del 3 al 9 de agosto.

La producción retoma la historia después del complicado cierre de la segunda temporada y profundiza en los conflictos sentimentales y familiares que atraviesan a sus protagonistas. Jackie, Alex y Cole deben afrontar las consecuencias de lo ocurrido y tomar decisiones que pueden modificar sus relaciones y el futuro que imaginan en Silver Falls.

¿De qué se trata la tercera temporada de Mi vida con los chicos Walter?

Alex Walter encuentra una nueva oportunidad en el mundo del rodeo y se incorpora a un equipo de monta. Mientras avanza en esa actividad, también intenta afrontar las consecuencias de lo ocurrido con Jackie y Cole.

Cole Walter, en tanto, inicia una etapa relacionada con las carreras de autos. Sus habilidades llaman la atención de Mac, interpretado por Chad Rook, un corredor que reconoce su potencial y le ofrece la posibilidad de desarrollarse en las competencias.

Jackie también enfrenta cambios. Además de resolver su situación sentimental, se involucra en un proyecto comunitario de Silver Falls. Su vida vuelve a conectarse con Nueva York cuando aparece Eliot, interpretado por Naveen Paddock, un amigo de su infancia que representa un vínculo con el pasado que dejó atrás.

La tercera temporada también incorpora a Hannah, interpretada por Erin Karpluk. El personaje es la hermana de George Walter y madre de Isaac y Lee, y su regreso genera nuevos movimientos dentro de la familia.

La historia parte de las consecuencias del final de la segunda temporada y lleva a Jackie, Alex y Cole a replantear sus vínculos. El conflicto sentimental continúa, pero cada uno comienza a construir un camino propio.

La creadora, showrunner y productora ejecutiva Melanie Halsall señaló que la nueva entrega pone el foco en el crecimiento de los personajes y en las decisiones que deben tomar. De esta manera, combina las relaciones amorosas con nuevas responsabilidades y cambios en la vida de los protagonistas.

Ficha técnica de Mi vida con los chicos Walte 3