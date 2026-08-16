Netflix la rompe con el culebrón colombiano que mezcla amor prohibido, traición y poder

Netflix sumó a su catálogo la serie colombiana “La mujer prohibida”, un drama romántico que combina una historia de amor, ambición política, traiciones y conflictos familiares. La producción, protagonizada por Valerie Domínguez, David Palacio y Rodrigo Candamil, gira alrededor de una mujer casada con un político que aspira a llegar a la Presidencia.

La trama comienza cuando Karen Arbeláez es rescatada por Víctor Rodríguez, un reconocido cantante, después de un intento de asesinato. El encuentro entre ambos da paso a una relación que pone en riesgo el matrimonio de Karen y los planes políticos de su esposo, Alexander Orduz.

A medida que avanza la historia, los secretos, las amenazas y las disputas familiares complican la relación entre los protagonistas. La serie también incorpora elementos inspirados en obras de León Tolstói y Fiódor Dostoievski, aunque no se trata de una adaptación directa de sus novelas.

¿De qué se trata “La mujer prohibida”?

Además de la historia de Karen, la serie desarrolla un conflicto paralelo protagonizado por su hermana Kitty Arbeláez. Ella se enamora de Daniel Caballero, quien mantiene un enfrentamiento con su padre, Fernán Caballero, al que responsabiliza por la muerte de su madre. El enfrentamiento entre ambos desencadena una disputa que termina involucrando a quienes los rodean.

La producción incorpora así distintas líneas argumentales vinculadas con relaciones sentimentales, venganzas familiares, ambiciones políticas y secretos. La música también ocupa un lugar central a través del personaje de Víctor, cuya carrera como cantante se cruza con la historia de Karen.

La historia toma elementos de la literatura rusa. La trama de la protagonista está inspirada libremente en “Ana Karenina”, de León Tolstói, mientras que el conflicto familiar de la serie incorpora elementos de “Los hermanos Karamázov”, de Fiódor Dostoievski. La actriz Valerie Domínguez explicó que la producción no es una adaptación directa de esas obras, sino una versión libre que toma algunos de sus conflictos centrales.

El elenco principal está integrado por David Palacio como Víctor Rodríguez y Rodrigo Candamil como Alexander Orduz. También participan Katherine Vélez, Angélica Blandón, Fernando Solórzano, Valeria Gálviz, Camilo Sáenz, Laura Junco y Caterin Escobar.

“La mujer prohibida” fue producida por Juan Carlos Villamizar y dirigida por Daniel Arenas y Mauricio Cruz. Estrenada en Netflix el 29 de julio y de 61 capítulos, integra hoy el Top 10 de las más vistas en Argentina.

Ficha técnica de “La mujer prohibida”