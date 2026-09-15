Julián Álvarez paró el auto en el predio de Atlético Madrid y los hinchas se acercaron: qué se dijeron

Julián Álvarez volvió a ser noticia en el Atlético de Madrid de España después de no jugar contra la Real Sociedad en el duelo correspondiente a la quinta fecha de LaLiga a raíz de una sobrecarga muscular. El delantero campeón de todo con la Selección Argentina reapareció en el predio del club este martes 15 de septiembre y se reencontró con algunos hinchas que lo esperaban. Mientras aguardaba para ingresar, el atacante compartió un momento con los fanáticos y ahora se prepara para volver al campo de juego.

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Lo cierto es que, en los dos cotejos que disputó por el mencionado certamen, fue sumamente criticado por su propia gente que no dudó en reclamarle sus declaraciones en pleno Mundial 2026 y su objetivo de irse al Barcelona. Sin embargo, el exjugador de River Plate se quedó en la institución y ahora tuvo un reencuentro con algunos simpatizantes. Por supuesto, teniendo en cuenta lo sucedido días atrás, el video no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

Qué pasó entre Julián Álvarez y los hinchas del Atlético de Madrid en el predio del club

Una de las personas que se acercó al auto del crack cordobés le consultó cómo está de su lesión y el propio futbolista respondió: "bien bien". A su vez, le consultó si iba a llegar en condiciones para jugar este miércoles o estar listo para el domingo para enfrentar al Real Madrid. En ese caso no hubo respuesta, pero sí agradeció cuando le dijeron "eres el mejor". De esta manera, no confirmó su presencia contra el Osasuna, pero tampoco si estará o no contra el "Merengue" en otro cruce importante en el arranque del semestre.

Cabe destacar que el "Colchonero" acumula 10 puntos producto de tres victorias, un empate y una derrota, estando a cinco del Barcelona que es el único líder de LaLiga. En cuanto a la Champions League, arrancó con una derrota por 2 a 1 a manos del Liverpool en Inglaterra y ahora espera por la remontada en la segunda fecha. En la misma recibirán al Manchester United el próximo martes 13 de octubre con el objetivo de recuperar terreno en el certamen continental.

Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

Partidos jugados : 108.

: 108. Goles : 49.

: 49. Asistencias : 17.

: 17. Títulos: 0.

Julián Álvarez se encontró con los hinchas del Atlético de Madrid

Cuándo vuelve Julián Álvarez en el Atlético de Madrid por LaLiga de España y cuánto jugó en lo que va de la temporada

El "Colchonero" de Diego "Cholo" Simeone recibe al Osasuna por la sexta fecha del torneo español este miércoles 16 de septiembre en el Estadio Metropolitano de Madrid a partir de las 14 horas de nuestro país. Después de su ausencia en la goleada por 3 a 0 ante la Real Sociedad en condición de visitante, el delantero campeón de todo con la Selección Argentina se perfila para volver a sumar minutos, que fueron pocos desde su regreso tras el Mundial 2026.

De hecho, sólo ingresó desde el banco en dos compromisos por el certamen doméstico ante el Villarreal y el Athletic Bilbao, respectivamente, además de estar los 90 minutos contra el Liverpool en la derrota por 2 a 1 en el debut de la Champions League donde dio una asistencia.