Getafe vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Liga

El cotejo entre Getafe y Girona, por la fecha 11 de la Liga, se jugará el próximo viernes 31 de octubre, a partir de las 17:00 (hora Argentina), en el estadio Coliseum Alfonso Pérez.

Así llegan Getafe y Girona

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe logró un triunfo por 1-0 ante Athletic Bilbao. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 2 compromisos e igualó 2, en los que acumuló 5 goles en contra frente a 4 a favor.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona viene de empatar 3-3 ante Real Oviedo. En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria, igualar 2 partidos y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 7 goles y le han marcado 7 tantos.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 3 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 14 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y fue Getafe quien ganó 1 a 2.

El local está en el décimo puesto y alcanzó 14 puntos (4 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 7 unidades y está en el vigésimo lugar en el campeonato (1 PG - 4 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 27 10 9 0 1 12 2 Barcelona 22 10 7 1 2 13 3 Villarreal 20 10 6 2 2 8 10 Getafe 14 10 4 2 4 -2 20 Girona 7 10 1 4 5 -13

Fechas y rivales de Getafe en los próximos partidos de la Liga

Fecha 12: vs Mallorca: 9 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Atlético de Madrid: 23 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Girona en los próximos partidos de la Liga

Fecha 12: vs Alavés: 8 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Betis: 23 de noviembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

