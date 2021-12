Un refuerzo top que quería Riquelme para Boca se iría al Barcelona

Un delantero de jerarquía a nivel mundial finaliza el vínculo con su club pero continuaría jugando en Europa.

Desde que Juan Román Riquelme es vicepresidente de Boca Juniors sueña con poder traer un delantero top a nivel mundial para reforzar el equipo. El apuntado siempre fue el uruguayo Edinson Cavani con el que existieron conversaciones en 2020 y 2021 para que sea refuerzo del Xeneize. Ahora el delantero no está jugando mucho en el Manchester United y a mitad del año que viene quedará en libre por lo que quiere cambiar de club. Pero su próximo destino no estaría en la Argentina sino en España para jugar en el Barcelona que ve con buenos ojos su llegada.

Según el diario británico The Times es un hecho que Cavani dejará el United el próximo verano europeo y la posibilidad de recalar en Barcelona es muy concreta porque el uruguayo quiere mantenerse compitiendo en la élite y el club Culé no pagaría por su ficha ya que vendría en condición de jugador libre. La llegada del delantero de 34 años serviría para cubrir el hueco que dejaría el posible retiro del argentino Sergio Aguero por problemas cardíacos.

Así se esfuma el sueño de Boca de contratar a Cavani. Según Riquelme, en enero de este año, el pase estuvo muy cerca de concretarse. “Yo hablo con él hace mucho tiempo y él en enero me llamó para venirse ahí, porque allá no estaba jugando. Me acuerdo que hablamos un día y al otro día entró y metió dos goles , dio vuelta el partido él. Y ahí empezó a meter goles todos los partidos y le renovaron”, comentó Román.

Sin embargo a mitad de año la situación de Cavani cambió completamente con la vuelta al club de un ídolo de la institución como Cristiano Ronaldo que está ocupando la posición de centro delantero. El ex entrenador de los Diablo Rojos Ole Gunnar Solskjaer elegía al portugués por sobre el uruguayo y con la llegada del alemán Ralf Rangnick ya se habla en Inglaterra de que Manchester quiere armar una delantera de lujo para ir por la Champions 2021/2022 y que buscaría reforzarse con el noruego Erling Haaland y el alemán Timo Werner. De esta manera Cavani quedaría aún más relegado en la consideración.

El delantero uruguayo ha demostrado su valía internacional en Palermo, Napoli, París Saint Germain y Manchester United. Convirtió 359 goles en 603 partidos en el fútbol europeo. Ya actuó en la liga de Italia, Francia e Inglaterra y podría significar un desafío jugar por primera vez en la liga de España. Esto postergaría un tiempo más la chance de vestir la camiseta de Boca que había reconocido que le interesaba en una entrevista en 2020 con el programa 90 Minutos de ESPN. "Es que es un gigante del mundo. La verdad que a cualquier futbolista se le cruzaría por la cabeza. Más teniendo una llamada del referente del club, que te demuestra el cariño. Los uruguayos que pasaron por ahí también vibraron y conociendo la historia del fútbol a uno se le despierta la curiosidad de vestir esa camiseta algún día", deslizó Cavani..