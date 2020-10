Un DT argentino podría reemplazar a Guardiola en el Manchester City

El argentino Mauricio Pochettino, actualmente sin trabajo tras ser despedido del Tottenham Hotspur el año pasado, y el alemán Julian Nagelsmann, técnico del Leipzig, son los principales candidatos a reemplazar al español Pep Guardiola si decide finalmente no continuar en el Manchester City, según señaló la prensa inglesa.

Según informó el periódico Daily Mail, el santafesino Pochettino es el principal candidato a relevar a Guardiola si el catalán se va del City, mientras que el alemán Nagelsmann es la segunda opción.



El City aguarda que Guardiola diga si quiere o no renovar el contrato que acabará el 30 de junio próximo, aunque todo parece indicar que no lo hará y entonces el club quiere asegurarse a Pochettino, sin trabajo desde noviembre de 2019 cuando se fue del Tottenham Hotspur.

Pochettino dejó de ser entrenador del Tottenham en noviembre pasado a causa de los malos resultados luego de haber entrenado al equipo durante cinco años y conducirlo a la final de la Champions League que perdió con el Liverpool en 2019, con 293 partidos dirigidos, de los cuales ganó 159, empató 62 y perdió 72, con un 54 por ciento de eficacia.

Antes, Pochettino había estado al frente del Southampton, también de la Premier League, y del Espanyol de Barcelona, club en el que se había retirado como jugador en 2006.

Cabe destacar que este mismo año, el entrenador argentino había figurado también como uno de los candidatos a hacerse cargo del Barcelona tras la salida de Quique Setién, aunque luego desde el club catalán se inclinaron por el holandés Ronald Koeman.