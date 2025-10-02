Toluca de México conquista la Campeones Cup con gol de último minuto de uruguayo Pereira ante LA Galaxy

, 1 oct - Toluca de México conquistó el miércoles la Campeones Cup tras vencer 3-2 como visitante a LA Galaxy de Estados Unidos con un gol del uruguayo Andrés Federico Pereira en la última jugada del partido que definió el título.

Los "Diablos Rojos" de Toluca se convirtieron en el tercer club que gana la Campeones Cup, una copa creada en 2018 que disputan el campeón de campeones de México y el campeón de la MLS. Tigres UANL y América son los otros dos equipos mexicanos que la han ganado.

"Muy contentos por el esfuerzo y sacrificio de todo el equipo, venir de abajo no es fácil y hoy demostramos una gran valentía. Siempre estamos convencidos de lo que hacemos y estamos contentos por el campeonato", dijo el portero Luis García a la cadena TUDN.

En el partido disputado en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, Toluca estuvo cerca de anotar a los 13 minutos con un potente disparo del argentino Nicolás Castro que pegó en el poste derecho de la portería defendida por el serbio Novak Micovic.

El club estadounidense se puso en ventaja a los 35 minutos con un tiro penal que anotó Diego Fagundez después de que el árbitro salvadoreño Iván Barton marcó penal a favor de LA Galaxy cuando Jesús Gallardo derribó dentro del área al brasileño Gabriel Pec.

LA Galaxy estuvo cerca de aumentar su ventaja a los 44 minutos con un potente disparo de Harbor Miller dentro del área que tapó el portero Luis García.

Toluca empató a los 53 minutos cuando Castro metió el balón pegado al poste derecho con un potente disparo desde fuera del área.

LA Galaxy retomó la ventaja a los 83 minutos cuando Pec definió de derecha en el área chica tras controlar el balón con el pecho tras un rechace defensivo.

Toluca volvió a igualar a los 88 minutos con un potente disparo del argentino Franco Romero en el centro del área tras un rechace defensivo.

Cuando todo parecía que el campeón se definiría en la tanda de penales, Pereira anotó el gol del triunfo para el equipo mexicano en la última jugada cuando remató con la rodilla en el área chica un centro enviado por el brasileño Helinho desde el sector izquierdo a los 93 minutos.

En la historia de la Campeones Cup, el mexicano Tigres UANL ganó la primera edición en 2018, Atlanta United en 2019, Columbus Crew en 2021, New York City en 2022, Tigres UANL la volvió a ganar en 2023 y América de México en 2024. La edición de 2020 no se realizó debido a la epidemia del COVID-19.

Con información de Reuters