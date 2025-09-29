Tijuana rompe racha invicta de Cruz Azul en México, portero Jesús Corona se retira

CIUDAD DE MÉXICO, 28 sep - Tijuana puso fin al paso invicto que registraba Cruz Azul en el torneo Apertura del fútbol mexicano tras vencerlo el domingo 1-0 en el cierre de la undécima jornada que marcó el retiro del portero Jesús Corona.

Corona, de 44 años, finalizó su carrera de 22 años defendiendo la portería de los "Xolos" de Tijuana cuando fue reemplazado por José Antonio Rodríguez. En su carrera fue portero de los clubes Atlas, Tecos UAG, Guadalajara y Cruz Azul, además de la selección mexicana con la que asistió a las Copas del Mundo de 2006, 2014 y 2018, pero en ninguna tuvo participación. También fue capitán de la selección que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres.

"Ya es momento de dar un paso al costado, ya viene otra etapa en mi carrera, estoy muy contento y agradecido con todo el aprendizaje que he tenido a lo largo de todos estos años. Soy un privilegiado de poder haber levantado el título olímpico", dijo Corona a la cadena Fox.

"Me siento un privilegiado de haber jugado 22 años y tratando de disfrutarlo día a día. Estos últimos minutos fueron de mucho nerviosismo y sentimientos encontrados, estoy muy agradecido de despedirme con este grupo de gente muy noble", agregó.

En el partido disputado en el estadio Caliente de Tijuana, Cruz Azul sufrió la expuilsion del zaguero Jorge Rodarte a los cinco minutos después de cometer falta al ecuatoriano Adonis Preciado.

Corona puso fin a su carrera a los 10 minutos del partido cuando fue sustituido por Antonio Rodríguez. El veterano portero salió del campo ovacionado por los aficionados y recibió abrazos de los jugadores de ambos clubes.

El partido transcurrió con escasas opciones de gol, y fue hasta el tiempo agregado de la primera mitad cuando Tijuana se puso en ventaja con un disparo del argentino Domingo Blanco que fue desviado por Erik Lira, dejando sin oportunidad de reaccionar al portero colombiano Kevin Mier a los 48 minutos.

Tijuana aumentó su ventaja a los 72 minutos por conducto del marroquí naturalizado español Mourad Daoudi, quien definió de derecha frente a la portería tras recibir un pase retrasado de Rafael Fernández, quien le robó el balón a Jesús Orozco.

En el otro partido del domingo, Tigres UANL ganó 2-0 como visitante a Querétaro con goles del argentino Juan Francisco Brunetta y Marcelo Flores.

El sábado, América goleó 4-1 a Pumas UNAM tras remontar un gol en contra, el campeón Toluca derrotó 3-1 a Mazatlán, Guadalajara ganó 2-0 en su visita a Puebla, Pachuca superó 2-1 al Atlético de San Luis, Atlas venció 3-2 a Necaxa, y Monterrey ganó 1-0 a Santos Laguna.

En el inicio de la jornada, Bravos de Ciudad Juárez ganó 2-0 el viernes a León, resultado que ocasionó la renuncia del argentino Eduardo "Toto" Verizzo como director técnico del equipo derrotado.

Con información de Reuters