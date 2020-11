El volante argentino Andrés D'Alessandro confirmó su alejamiento de Inter de Brasil para el 31 de diciembre, último día de su contrato, y al mismo tiempo aclaró que continuará su carrera como futbolista.

"Mi vida en Internacional termina el 31 de diciembre. Seguiré con mi vida de deportista. Cierro mi historia y no un ciclo. Mi decisión es personal”, dijo D'Alessandro en conferencia de prensa con mucha emoción al leer su comunicado.



El jugador de 39 años pondrá así fin a un extenso vínculo con Inter de Porto Alegre, el club en el que estuvo desde 2008 con un paréntesis en 2016 cuando retornó a préstamo a River por una temporada. "Mi idea es seguir jugando, no sé cuánto tiempo, pero se cierra mi historia en el club y no un ciclo, como muchos hablaron", indicó D'Alessandro.

El anunció del ex River se produjo a dos días del partido contra Boca Juniors por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, programada para el miércoles a las 21.30 en Porto Alegre.



"El partido con Boca es importante, pero no para mí. El hecho de haber nacido en River tiene otros condimentos, pero lo tomo como un partido importante contra uno de los equipos más fuertes de la Copa Libertadores", dijo el ex Zaragoza de España.

"Boca viene en una situación similar a la nuestra, pero en Libertadores es diferente, se juega y piensa de otra manera. Lo tomaremos como una final. Buscaremos un buen partido para ir a la Argentina con resultado a favor", expresó el ex volante del Seleccionado argentino.



D'Alessandro se consagró ídolo de Inter a través de buen juego, pero especialmente de títulos: el "Cabezón" ganó la Copa Libertadores (2010), Copa Sudamericana (2008), Copa Suruga Bank (2009), Recopa Sudamericana (2011), Recopa Gaúcha y siete campeonatos gaúchos.