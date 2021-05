Un emblema azul y oro disparó a la distancia.

El presente de Boca tanto a nivel nacional como internacional da para todas las opiniones y una de las más trascendentes es la de Ángel Clemente Rojas, uno de los máximos emblemas de la rica historia del "Xeneize". Ahora, el exfutbolista sorprendió con una declaración muy picante sobre el torneo continental que no obtiene desde 2007: "Si no gana esta Copa Libertadores, los rajan a todos".

En la entrevista con el programa Súper Deportivo Radio, por la Villa Trinidad FM 97.9, "Rojitas" agregó que “a la Copa la soñamos todos. Si o si tenés que ganarla. No se la puede perder más". Ya con relación a la actualidad del equipo dirigido por Miguel Ángel Russo, opinó que "lo más firme que tiene son (Carlos) Izquierdoz y Lisandro López por la seguridad. Yo prefiero a ellos antes que a los otros muchachos".

De igual manera, con relación a los juveniles del plantel, aseveró que "estoy contento con los chicos porque son mocosos, juegan sin miedo".

"Rojitas" habló sobre la gestión de Juan Román Riquelme como Vicepresidente de Boca

"Es lógico puede afectar la imagen de Riquelme si Boca no gana la Copa. Así como la gente te pone en un pedestal, te baja. Es jodido. Te vuelvo a repetir: quiero que Boca gane esta Copa y que Riquelme siga diez años más", expresó el crack que brilló con la camiseta azul y amarilla.

El exdelantero elogió a las dos estrellas de la institución por estas horas: “(Carlos) Tevez y Riquelme fueron los dos mejores que vi en la historia de Boca", e incluso reconoció que le tiene un afecto personal al actual líder del Consejo de Fútbol. "Yo conocí a Román e hice una buena relación con él porque me empezó contando que su papá me amaba y que era su ídolo. Un día Román me llevó a su casa y le regalé una camiseta firmada a su papá”, detalló.

El River de Marcelo Gallardo según "Rojitas", ícono de Boca

“No vi otro igual en su historia. Antes River no podía ganar nada. Pasaron 18 años sin salir campeón y después tuvo la mala suerte de descender". Y, de cara al "Superclásico" del próximo domingo por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional en "la Bombonera", resaltó que “si yo fuera Russo pongo a (Cristian) Pavón, a (Sebastián) Villa y a Tevez. Boca tiene que salir a atacar a River. Es un clásico medio caído... River aflojó un poco y Boca puede imponerse".

"Rojitas", uno de los máximos ídolos de la historia de Boca

Nacido en Sarandí hace 76 años, el exatacante se destacó durante dos etapas en la entidad de La Ribera (1963-1972 y 1973) a puro desequilibrio, goles, gambetas, asistencias y con cinco campeonatos obtenidos como la figura dentro de la cancha.