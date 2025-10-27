Quién es Kendry Páez, la joya de Chelsea: de qué juega, dónde nació y qué edad tiene

Kendry Páez con la camiseta de Racing de Estrasburgo.

Cuando nos referimos a Kendry Páez nos toca hablar de un jugador con una calidad especial. Un futbolista que promete descollar producto de su talento y lo rápido que irrumpió en el escenario mundial. Siendo pequeño, el juvenil fue comprado cuando tenía 16 años por Chelsea a Independiente del Valle de Ecuador en una cifra que ronda los 20 millones de dólares, lo que describe el alto potencial que se le veía desde muy chico.

Luego continuó dos temporadas en Independiente del Valle para ganar experiencia y llegara a la mayoría de edad, hasta que le tocó partir al Chelsea. El conjunto londinense esta vez quiso que adquiera experiencia en el fútbol europeo y lo cedió al Racing de Estrasburgo, un equipo en gran crecimiento en Francia que cuenta entre sus filas con los argentinos Valentín Barco y Joaquín Panichelli. Un lugar para poder comenzar a desplegar todo su talento.

De dónde es Kendry Páez y cuántos años tiene

Kendry Páez nació el 4 de julio de 2007 en Guayaquil, Ecuador .

. Tiene 18 años.

De qué juega Kendry Páez

Juega de mediocampista creativo y de mediapunta.

La historia de Páez

Páez se suma a una camada repleta de talento y buenas condiciones que ha sacado en el último tiempo Ecuador y, en particular, Independiente del Valle. De sus filas han salido jugadores de la talla de Moisés Caicedo o Piero Hincapié. Kendry on tan sólo 15 años ya había debutado en la liga ecuatoriana y en la Copa Libertadores, en la que se convirtió en el futbolista ecuatoriano más joven de todos los tiempos en debutar en la competición.

El 26 de junio de 2024 marcó su primer gol en Copa América en el segundo partido de Ecuador en la competición, anotando de penal el segundo gol de su selección en la victoria 3-1 sobre Jamaica. Con 17 años y 53 días se convierte en el segundo goleador más joven en la historia de la competición, detrás del colombiano Johnnier Montaño que marcó con 16 años y 171 días en la Copa América 1999.

Kendry Páez con la camiseta de Ecuador.

El presente de Páez en Racing de Estrasburgo

Kendry Páez ya logró jugar varios partidos en la Ligue 1, la primera división del fútbol francés. En septiembre anotó su primer gol, en lo que la victoria de su equipo el Racing de Estrasburgo por 3 a 2 sobre París FC. También fue elegido la "Joya del mes" por sus destacadas actuaciones, lo que lo reconoce como el mejor jugador joven del campeonato. Un momento que permite soñar a la Selección de Ecuador de cara al futuro.