Martín Arévalo se la pudrió a Liberman defendiendo a Messi: "Pavadas"

El gran presente de Lionel Messi con la Selección Argentina fue la mecha encendida que explotó en un picante cruce entre Martín Arévalo y Martín Liberman en Twitter.

La Selección Argentina venció a Bolivia y las redes sociales explotaron con la emoción de Lionel Messi luego del triplete y el apoyo del público presente en el Estadio Monumental. Las reacciones por parte de la gente no sólo se dieron en la cancha mientras el astro del Paris Saint Germain levantaba la Copa América ganada el pasado mes de julio. Horas después en Twitter se cruzaron fuerte Martín Arévalo y Martín Liberman.

Todo empezó con un tweet del periodista de TyC Sports quien defendiendo a la "Pulga" publicó: "A los que dicen que ahora Messi está distinto, les digo que siempre fue el mismo: un genio. Siempre. A veces las opiniones tienen más que ver con los anteojos con los que evaluamos... Quizá por levantar un trofeo se los cambiaron. A veces cambia uno y no el resto", sostuvo.

Esto desató la furia de su colega que no dudó en responderle siendo fiel a su estilo: "Qué autoritarios son ustedes! El que no opina como ustedes, necesita anteojos. Amplio y democrático! Saludos, Martín", lanzó Liberman mostrando su postura y descontento con la publicación realizada por Arévalo horas antes.

Este último lo atacó de nuevo: "Jajaj, un abrazo Martín. Ahora siente la camiseta, ahora canta el himno, ahora saluda a los compañeros, ahora arenga, ahora es líder. Pavadas. Messi siempre sintió la camiseta, siempre fue líder, siempre arengó. Y lo más importante, siempre intentó ganar. Esta vez pudo. Sólo eso", sentenció.

La pelea no terminó ahí ya que el "Colo" preguntó: "¿Vos me escuchaste decir alguna de esas cosas" Pavadas dicen ustedes, que son talibanes. Abrazo", lanzó y recibió la respuesta de su colega: "Martín querido, las líneas que escribí fueron en general y no en particular. No pensé en vos cuando las escribía. Sí en todos aquellos que dijeron pavadas, como esas que están escritas. Y que sigo escuchando. Desde el 'ahora si juega'. No soy talibán, simplemente admiro a Messi", afirmó.

Por último agregó un nuevo tweet dirigido a su colega y sus preferencias: "Se puede ser periodista y admirar. Admiro a Diego, a Jordan, a Gabriela Sabatini, a Manu Ginobili, a Luis Scola, a Juan Martín del Potro, a Gabriel Batistuta, a Palermo, a Vilas, a Cani y a muchos más... ¿Vos no admirás a Cristiano?", sentenció dejando la puerta abierta a una respuesta que nunca llegó.