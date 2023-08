Luto: la triste e inesperada muerte que golpea al fútbol a nivel mundial

Un futbolista murió de manera triste e inesperada mientras disfrutaba del tiempo libre con su familia y su fallecimiento fue un golpe duro para el deporte.

Un jugador de 29 años murió mientras disfrutaba su tiempo libre y el fútbol internacional está de luto. El triste hecho tuvo lugar el pasado sábado 29 de julio en Santa Cruz, Costa Rica, y una multitud de gente lo despidió días después en su país. Además, tanto el club al que pertenecía como también parte de su familia se refirieron a lo sucedido y expresaron su dolor por la pérdida del exfutbolista.

La muerte de Jesús Alberto López Ortiz fue noticia en el planeta por el ataque de un cocodrilo en el Río Cañas en Guanacaste, lo que sin dudas conmovió al mundo del deporte. Según trascendió, "Chucho", como se lo conocía, saltó de un puente para sumergirse y el animal lo embistió. Segundos después, el jugador se vio obligado a luchar por su vida y no lo logró. Acto seguido, la policía procedió a disparar contra el reptil para matarlo y recuperar el cuerpo del fallecido.

"Con profundo dolor hacemos público el fallecimiento de nuestro jugador Jesús López Ortiz (Chucho) que de Dios goce. Descansa en paz, Chucho, nos unimos al dolor de toda su familia. Te vamos a extrañar. Te llevas parte de todos, amigo querido", escribieron en las redes del club el día que el futbolista falleció. Mientras miles de almas lo despedían, desde la institución agregaron: "Hoy te acompañan alrededor de mil personas en representación de todos tus amigos, familiares y de todo el país que estuvo contigo".

Mientras una camioneta blanca trasladaba los restos del exhombre del Deportivo Río Cañas, una gran cantidad de fanáticos se acercaron con globos para estar junto al féretro del joven. "Chucho" era padre de dos hijos de 3 y 8 años, respectivamente y se encontró con esta tragedia que terminó con su vida. Su madre, Giselle Ortiz, agradeció a la gente por ayudar a ella y la familia: "No hay palabras, no tengo como. No sé qué hubiera hecho sin tanto apoyo".

Conmoción en el fútbol por la muerte de un arquero argentino con pasado en Atlético Tucumán

Un arquero argentino con pasado en Atlético Tucumán murió a los 25 años por un problema de salud. Se trata de Daniel Ibáñez, quien estaba a préstamo en el Chacaritas de la segunda división de Ecuador luego de marcharse del club el pasado mes de marzo cuando el DT era Lucas Pusineri. Según trascendió, el joven portero se encontraba internado en un hospital de Quito desde hacía varios días y en las últimas horas se confirmó su deceso.

Si bien no llegó a debutar con el buzo del "Decano", sí se formó en la institución y hasta estuvo en los planes del entrenador como uno de los suplentes. Sin embargo, al no sumar minutos, tomó la decisión de cambiar de rumbo junto a su pareja y su hija. Hasta el momento, Ibáñez llevaba 21 partidos disputados en el elenco ecuatoriano y era uno de los principales protagonistas del plantel.