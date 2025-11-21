Luiz Díaz, suspendido tres partidos en Bayern por su expulsión ante PSG

FOTO ARCHIVO-El árbitro Maurizio Mariani muestra la tarjeta roja a Luis Díaz, del Bayern Munich, ante París Saint Germain

ters) -El delantero del Bayern Munich Luis Díaz fue suspendido tres partidos por juego brusco grave tras su expulsión en la victoria 2-1 este mes en la Liga de Campeones sobre el vigente campeón, Paris Saint-Germain, informó el viernes la UEFA.

Díaz marcó los dos goles en París, pero fue expulsado por una violenta entrada sobre Achraf Hakimi, del PSG, al filo del descanso.

El PSG confirmó un día después que Hakimi se había torcido gravemente el tobillo izquierdo, y el lateral marroquí no ha vuelto a jugar con el club de la Ligue 1 desde entonces.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El técnico del Bayern, Vincent Kompany, esperaba que Díaz solo se perdiera el choque ante Arsenal el miércoles, pero el extremo colombiano también quedará fuera del equipo en los partidos como local ante Sporting el 9 de diciembre y Union St Gilloise el 21 de enero.

"Mi información es que está suspendido por un partido (...) Estaría decepcionado si mi información no fuera correcta", dijo Kompany a periodistas a primera hora del viernes.

El Bayern encabeza la clasificación de la Liga de Campeones con 12 puntos en cuatro partidos. Es uno de los tres equipos con un registro perfecto junto con Arsenal e Inter de Milán.

Con información de Reuters