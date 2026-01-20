Conitos de helado con un sachet de leche reutilizado: la receta más rica y fácil del verano.

Con un sachet de leche reutilizado se puede hacer la receta viral del verano: conitos de helado. Se trata de una reversión económica, ya que el original es con una manga pastelera. Cualquiera sea la opción elegida, quedará bien. A continuación la receta de conitos de helado, perfecta para disfrutar durante los días de calor.

Receta de conitos de helado

Los conitos de helado se pueden hacer tomando como molde un simple sachet de leche, ¿cómo?, el primer paso es limpiarlo y dejarlo secar, para facilitar el trabajo se puede dar vuelta, de manera que quede el interior expuesto. Una vez seco el sachet, cortarlo por la mitad, de forma que queden dos triángulos. Con una cuchilla previamente calentada sobre la hornalla, sellar el sachet por el lado que quedó abierto, sin tapar la parte superior por donde se rellenará.

Los conitos de helado se pueden hacer en casa con un sachet de leche.

Ingredientes

80 ml de crema de leche bien fría

40 ml de leche condensada

1/2 cucharadita de esencia de vainilla

100 gramos de chocolate para derretir

Opcional: 1 cucharadita de cacao en polvo, dulce de leche o galletitas.

Preparación

Batir la crema de leche bien fría hasta que quede firme. Sumar la leche condensada de a poco y mezclar con movimientos envolventes. Agregar la esencia de vainilla y el sabor elegido. Verter un poco de chocolate en el sachet y pasar una superficie plana por encima para quitar el excedente. Tiene que quedar una capa fina que sirva de exterior del cono. Rellenar el cono con la mezcla previamente hecha. Llevar la mezcla al freezer durante 3 horas o hasta que tenga una textura cremosa. Desmoldar del sachet.

Es fundamental tener en cuenta que, para que el helado mantenga su forma dentro del cono hecho con molde de sachet de leche, es clave utilizar la crema de leche bien fría y respetar el tiempo de freezer. Si la mezcla está demasiado blanda, el helado puede desarmarse al momento de servir. Un buen truco es llevar el helado al freezer entre 2 y 3 horas y retirarlo apenas tome consistencia cremosa.

Por otro lado, se puede hacer del gusto que se desee, incluso, frutal. Los ingredientes y las combinaciones son infinitas, y lo mejor de todo es que no se tiene por qué tirar el molde hecho con el sachet, sino que, una vez utilizado, se puede limpiar y volver a usar nuevamente.