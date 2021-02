Nacho Fernández se fue de River con elogios para Gallardo

Uno de los mejores jugadores del River de Marcelo Gallardo, Ignacio Fernández, se despidió finalmente del club de Núñez tras cinco años y destacó el diálogo con quien hasta hace unos días fuera su entrenador. En particular, se refirió a la charla que el Muñeco mantuvo con el plantel en la final de la Libertadores contra Boca en la cancha del Real Madrid.

Aquella noche en la capital española, el Millonario consiguió uno de los títulos más importantes de su historia al imponerse 3 a 1 en un partido que comenzó perdiendo. Según Nacho, Gallardo y sus palabras en el entretiempo fueron determinantes para revertir la historia.

"Estuvo muy tranquilo y muy sereno. Dijo que nos quedemos tranquilos, que el partido lo íbamos a dar vuelta como lo habíamos hecho en Porto Alegre", destacó en su paso por ESPN F90 sobre las palabras que compartió el entrenador durante el entretiempo de la final de la Copa Libertadores en la que River se quedó con el triunfo ante Boca. "Eso nos transmitió mucha tranquilidad. Dijo que teníamos que estar un poquito más precisos en los últimos metros y eso fue lo que intentamos hacer en ese segundo tiempo", agregó.

El jugador que debutó en debutó en Gimnasia y Esgrima La Plata y pasó por Temperley para convertirse en crack en River finalmente jugará en el Atlético Mineiro. Antes de abandonar el país, destacó la importancia de Gallardo en su formación y en cómo lo ayudó a perfeccionarse en distintas regiones del campo de juego.

"Al principió me costó", se sinceró. "Cuando Marcelo me cambiaba de posición mucho no me gustaba hasta que tuvimos una charla y me dijo 'sos un jugador inteligente, lo podés hacer en cualquier posición, solamente te tenés que convencer' y a partir de ahí pude mejorar". A continuación, Fernández compartió: "Siempre le voy a estar agradecido por estos cinco años y por haber llamado a Gimnasia para que me vaya a River".

Ignacio Fernández fue una de las partes fundamentales del equipo que dirige Marcelo Gallardo y se convirtió en una figura clave para el plantel y cada uno de sus triunfos. En River, entre otras cosas, se consagró con la Copa Libertadores 2018 en la que el conjunto de Núñez venció a Boca en Madrid. De hecho, en esa final, Fernández fue clave en el desarrollo de la jugada con la que Lucas Pratto marcó el empate ante el equipo xeneize. Luego serían Juan Fernando Quintero y Gonzalo Martínez quienes determinaron la victoria del conjunto millonario con el segundo y el tercer gol.

El domingo, Fernández se estará marchando a Brasil para desempeñarse en Atlético Mineiro, donde firmará un contrato por tres años. Según compartió, después de este proyecto, su idea es regresar a River para retirarse con la camiseta roja y blanca.